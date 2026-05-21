Topi se u ustima! Ova sočna pita je čudo – ima isti ukus kao krempita, a recept uspeva svima iz prve

Zaboravite sve što ste do sada čuli o pravljenju krempite. Ovo je ukusna vanil pita koja je kremastija od originala, a recept je toliko jednostavan da ćete se zapitati zašto ste se godinama mučili sa razvlačenjem kora i komplikovanim filovima.

Svako voli krempitu, ali retko ko ima vremena da se nervira sa tankim korama i hirovitim filom koji zna da se zgrudva u sekundi.

Rešenje postoji, a krije se u običnim kupovnim korama i dva fila koja zajedno prave magiju u rerni.

Zašto baš ova ukusna vanil pita pobeđuje klasičnu krempitu

Tajna je u kombinaciji koju malo ko probao. Griz upija sok i daje strukturu, a vanila puding donosi onu prepoznatljivu, mlečnu kremastost zbog koje krempitu i volimo.

Kada se peku zajedno, kora postane mekana, fil se stopi sa testom, a rezultat liči na desert iz najbolje poslastičarnice.

Sastojci:

Za testo treba vam 15 kupovnih kora za pitu.

Za fil od griza pripremite 4 jajeta, 150 g griza, 200 ml ulja, 300 ml jogurta, 5 kašika šećera i jedan prašak za pecivo.

Za fil od vanile odvojite 1 litar mleka, 3 pudinga od vanile i 6 kašika šećera. Na kraju, 50 g šećera u prahu za posipanje.

Priprema pite:

Prvo se bacite na puding. Pomešajte šećer i tri kesice pudinga sa 15 kašika hladnog mleka koje ste prethodno odvojili. Mutite dok smesa ne postane glatka, bez ijedne grudvice.

Ostatak mleka stavite na šporet i sačekajte da provri, pa sipajte razmućeni puding. Kuvajte na tihoj vatri uz stalno mešanje dok se ne zgusne. Pokrijte providnom folijom da uhvati direktan dodir sa kremom i ostavite po strani.

Za drugi fil, belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Ubacite žumanca, pa ulje, pa jogurt. Na kraju dodajte griz i prašak za pecivo i lagano sjedinite varjačom.

Slaganje rolnica korak po korak:

Prvu koru premažite smesom od griza. Preko nje stavite drugu, namažite je istom smesom, pa treću koru premažite ohlađenim filom od vanile (uzmite petinu fila).

Urolajte sve tri kore zajedno i položite u podmazan pleh. Postupak ponovite još četiri puta i dobićete pet sočnih rolnica.

Premažite ih uljem po vrhu i ubacite u rernu zagrejanu na 200 stepeni oko 30 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Tri trika da kremasta vanil pita bude još bolja

Dodajte kašiku ili dve kisele pavlake u fil od griza. Pita postaje sočnija, a fil stabilniji pri sečenju.

Ako vam vanila nije dovoljno uzbudljiva, zamenite je sa tri pudinga od čokolade. Dobićete brzu čokoladnu verziju koja se kod dece istopi prva.

Pre nego što urolate koru, ubacite šaku smrznutih malina ili višanja između slojeva fila od vanile. Kiselkasta nota lomi slatkoću i pita deluje kao novi desert.

Kako se služi ova sočna pita

Pustite je da se prohladi bar 15 minuta pre sečenja, inače će se fil razliti. Pre serviranja obilno pospite šećerom u prahu.

Najbolja je mlaka, dok je fil još mekan, ali se odlično drži i sutradan iz frižidera.

Ovaj recept dokazuje da klasičan ukus krempite ne traži ceo dan u kuhinji i tri prljava lonca. Pet rolnica, pola sata u rerni i imate desert koji nestaje brže nego što ga isečete.

