Kremasta, izdašna i bez pečenja kora: Ova torta će biti glavna zvezda na vašoj uskršnjoj trpezi

Najbolja uskršnja torta bez pečenja kora. Brz, izdašan i kremast recept sa keksom i belom čokoladom za vašu prazničnu trpezu.

Uskršnja torta, kremasta kraljica trpeze bez pečenja kora

Praznici nam stižu, a sa njima i ona dobro poznata panika u kuhinji.

Dok planirate farbanje jaja, predjelo i pečenje, poslednja stvar koja vam treba je komplikovan recept za dezert koji može da zagori ili splasne.

Svaka žena zna za onaj osećaj kada u sred praznične gužve rerna otkaže poslušnost ili se kore jednostavno zalepe za papir.

Zato je ova Uskršnja torta postala apsolutni favorit – jer štedi vaše vreme, a ukusom parira najskupljim poslastičarskim kreacijama.

Bez paljenja rerne i bez suvišnog prljanja sudova, dobićete poslasticu koja je istovremeno lagana, izdašna i neverovatno kremasta.

Zašto je ova Uskršnja torta spas za svaku domaćicu?

Glavna prednost ovog recepta je njegova pouzdanost, jer ovde nema faktora iznenađenja koji prate pečenje biskvita.

Umesto klasičnog testa, koristimo plazma keks ili piškote natopljene u toplom mleku sa malo vanile.

Ova baza pruža savršenu potporu bogatom filu, a torta postaje dovoljno čvrsta za sečenje već nakon nekoliko sati u frižideru.

Idealna je za porodice koje vole tradicionalne ukuse upakovane u modernu, brzu pripremu.

Sastojci koji garantuju uspeh

Za pripremu ove torte biće vam potrebni osnovni sastojci koje verovatno već imate u špajzu ili obližnjoj prodavnici.

Pripremite 600 grama mlevenog keksa, 250 grama putera i 200 grama šećera u prahu za samu osnovu.

Srce torte čini bogat krem od 1 litra mleka, 3 pudinga od vanile i 500 mililitara slatke pavlake.

Da bi vaša Uskršnja torta imala taj luksuzni šmek, dodajte 200 grama bele čokolade i šaku pečenih lešnika.

Korak po korak do savršene teksture

Prvi korak je umutiti puter sa šećerom u prahu dok ne postane penast, a zatim ga sjediniti sa keksom i malo soka od narandže.

Ovu smesu utisnite u kalup prečnika 26 centimetara i ostavite da se stegne dok pripremate fil.

Skuvajte puding u mleku na uobičajen način, ali u vreo krem odmah ubacite kockice bele čokolade da se rastope.

Kada se krem potpuno ohladi, lagano špatulom umešajte čvrsto umućenu slatku pavlaku za maksimalnu vazdušastost.

Dekoracija koja oduzima dah

Pošto je u pitanju Uskršnja torta, izgled je podjednako važan kao i ukus.

Preporučujemo da celu tortu premažete tankim slojem šlaga ili preostalog fila.

Na sredinu postavite čokoladna jaja ili gnezda napravljena od topljene čokolade i rezanaca.

Ivice možete ukrasiti mrvljenim lešnicima ili listićima badema kako biste dobili rustičan, domaći izgled.

ZLATNI SAVET

Da bi torta bila još sočnija, keks nemojte previše natapati tečnošću. On će tokom noći povući vlagu iz kreme i postati savršeno mekan, baš poput pravih kora.

Kako planirati pripremu uz ostale obaveze?

Najbolje je da ovu tortu napravite Veliki petak uveče ili u subotu ujutru.

Tako ćete imati jedan veliki zadatak manje na sam dan Uskrsa, a torta će imati dovoljno vremena da razvije sve arome.

Čuvanje u frižideru je obavezno, a preporučljivo je da je izvadite 15 minuta pre služenja kako bi se puter blago opustio.

Vaši ukućani i gosti neće ni primetiti da niste proveli sate pored šporeta, jer je krajnji rezultat vrhunski užitak.

Da li mogu koristiti margarin umesto putera?

Možete, ali puter daje daleko lepši, mlečni ukus i finiju teksturu kremu, što je ključno za svečane prilike.

Koliko dugo torta može da stoji u frižideru?

Ova torta ostaje sveža i ukusna do 4 dana, pod uslovom da je držite u zatvorenom zvonu za torte.

