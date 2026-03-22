Veruje se da su Mladenčići blagoslov za srećan i uspešan brak, evo kako se prave

Kolačići su jednostavni, pripremljeni od osnovnih sastojaka. Veruje se da su Mladenčići blagoslov mladim parovima za srećan život u braku.

Žene širom Srbije poštuju stari običaj pravljenja ‘Mladenčića’ kao simbola Mladenaca.

Rano ujutro 22. marta, domaćice ustaju kako bi umesile ove specijalne kolačiće, podsećajući se na četrdeset Mučenika Sevastiljskih.

Kolačići su jednostavni, pripremljeni od osnovnih sastojaka, a ipak imate mogućnost da ih obogatite i ukrasite po želji.

Mladenčići – Sastojci:

– 1/2 l kisele vode

– 1 kocka kvasca

– 200 ml ulja

– 100 g šećera

– Brašno po potrebi

– Sok i korica od 1 limuna

– Med

Priprema:

1. Rastopite kvasac u malo mlake vode da nadođe. Dodajte ulje, šećer, sok i koricu limuna u kiselu vodu, zajedno sa nadošlim kvascem.

2. Postepeno dodajte brašno i umesite testo srednje teksture. Najbolje je pripremiti testo veče pre, kako bi odstajalo preko noći.

3. Ujutro razvucite testo debljine prsta i izrezujte kolačiće. Pre pečenja, svaki kolačić premažite šećernom vodicom.

4. Po želji, možete ih filovati medom i orasima.

Ovaj recept će vas osvojiti svojim ukusom. A veruje se da su Mladenčići i blagoslov za dug i srećan brak!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com