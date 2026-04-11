Najbolja poslastica na svetu: Starinski paprenjaci, hrskavi a tope se u ustima (recept)

Zaboravljena poslastica koju vole svi – starinski paprenjaci, hrskavi a tope se u ustima.
Ovi starinski paprenjaci donose vam bogat miris cimeta, meda i začina vraćaju vas u detinjstvo koje podseća na praznike, toplinu doma i starinske recepte koji se prenose generacijama.
Ono što ih čini posebnim jeste savršen balans ukusa – blaga slatkoća meda, orašasti tonovi i diskretna pikantnost bibera (papra). Najlepše od svega je što su jednostavni za pripremu, a mogu da stoje danima i postaju još ukusniji kako odstoje.
Sastojci (osnovni recept):
- 500 g mekog brašna 180 g masti (ili maslaca)
- 150 g šećera (smeđeg ili belog)
- 200 g mlevenih oraha 2 kašike meda 1 jaje + 2 žumanceta
Začini: 1 kašičica cimeta, 1/2-1 kašičica mlevenog bibera (beli ili crni), 1/2 kašičica klinčića, 1/2 kašičica muskatnog oraščića
Po želji: prašak za pecivo ili soda bikarbona (na vrh noža)
Priprema:
Zamesite tijesto: U brašno razdrobite mast, dodajte šećer, mlevene orahe, jaje, žumance, med i začine. Zamesite glatko testo.
Odmaranje: Tijesto zamotajte u foliju i ostavite u frižideru 1-2 sata.
Oblikovanje: Razvaljajte testo na 3-5 mm debljine i kalupima režite oblike (tradicionalno drveni kalupi).
Pečenje: Pecite u zagrijanoj pećnici na do otprilike 10-15 minuta. Čuvanje: Najbolji su kada odstoje, a mogu stajati i do 14 dana u zatvorenoj kutiji.
Dodatni saveti za još bolji ukus
Ako želite još intenzivniji ukus, ostavite paprenjake nekoliko dana pre služenja – začini će se dodatno prožeti i kolači će postati još aromatičniji i mekši.
Paprenjaci nisu samo obični keksići – oni su deo tradicije i uspomena. Jednostavni za pripremu, a bogati ukusom, idealni su za svaku priliku, posebno kada želite nešto domaće, mirisno i dugotrajno.
