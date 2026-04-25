Zaboravljena poslastica naših baka: Griz kocke su najjeftiniji desert koji se pojede do poslednje mrvice

Griz kocke su simbol detinjstva i najjeftiniji starinski kolač. Ova poslastica od mleka i vanile topi se u ustima i gotova je za tren.

Miris toplog mleka i vanile momentalno vraća u bezbrižno detinjstvo. Nekada su budžeti bili manji, a špajzi poluprazni, ali su naše bake znale kako da od par osnovnih namirnica naprave kulinarsko remek-delo. Glavna zvezda starih svesaka bile su griz kocke – fantastičan desert koji se bukvalno topi u ustima.

Zaboravite na skupe sastojke i sate pored šporeta- ovaj klasik je dokaz da najlepše stvari dolaze u najjednostavnijem obliku.

Šta su zapravo griz kocke?

Griz kocke su brzi, starinski kolač koji spaja skromnost i vrhunski ukus. Griz se skuva u zaslađenom mleku, izlije u pleh, dobro ohladi i iseče na pravilne kocke.

Iako ga mlađi često vide kao obrok za decu, kada se pravilno spremi i ukrasi, ovaj kolač lako parira i najsloženijim modernim tortama.

Sastojci za kolač:

1 litar mleka (najbolje punomasnog, da bude kremastije)

200 g pšeničnog griza

100 g šećera (dodajte još malo ako volite baš slatko)

2 kesice vanilin šećera

Kockica putera (za onaj fini sjaj na kraju)

Mali savet: Ako želite bogatiji ukus deserta, ubacite šaku suvog grožđa potopljenog u rum, narendanu koru limuna ili komadiće crne čokolade. Griz trpi sve!

Kako se spremaju – bez ijedne grudvice

Tajna je u strpljenju i žici za mućenje. Pratite ove korake:

Sipajte mleko u šerpu, dodajte šećer i vanilu, pa pustite da polako provri.

Čim provri, smanjite vatru na minimum. Sipajte griz u tankom, neprekidnom mlazu i sve vreme energično mešajte žicom. To sprečava one iritantne grudvice.

Kuvajte par minuta. Gotovo je kada varjača počne da ostavlja čist trag po dnu posude.

Sklonite sa vatre, umešajte puter i vrelu masu odmah prelijte u pleh koji ste prethodno isprali ledenom vodom.

Voda sprečava lepljenje i garantuje glatke ivice pri sečenju.

Najčešće greške koje kvare desert

Iskusne domaćice znaju ove trikove, ali početnici često prave ove greške:

Stvaranje korice: Ne ostavljajte kolač da se hladi „go“. Zalepite providnu foliju direktno na vrelu površinu da griz ostane mekan.

Brzopletost sa sečenjem: Ako sečete dok je toplo, sve će se razmuljati. Kocke traže bar 2-3 sata u frižideru da bi „uhvatile“ formu.

Štednja na posipu: Grizu treba kontrast. Nemojte žaliti na mlevenim orasima, cimetu ili debljem sloju istopljene čokolade.

Ukus koji se ne zaboravlja

Na kraju, ove griz kocke su podsetnik da za sreću nije potrebno mnogo.

U svetu komplikovanih recepata, ovaj klasik nas vraća u bakinu kuhinju gde se od par sastojaka pravila magija. To nije samo običan kolač, već komadić detinjstva na tanjiru koji dokazuje da su najjednostavnije stvari uvek i najslađe.

Napravite ga, ohladite i uživajte u svakom zalogaju koji miriše na mir i sigurnost.

