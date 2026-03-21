Zasladiće vam post: Štrudla sa makom koja se topi u ustima, sočnija od svake mrsne

Za vreme posta ne morate da se odričete sočnog kolača. Posna štrudla sa makom s ovim filom nadmašuje svaku mrsnu verziju koju ste probali.

Posna štrudla sa makom koja je sočnija od mrsne nije mit, nego stvar jednog sastojka koji ide u fil i koji mrsne verzije najčešće nemaju. Testo se razvlači tanko, fil je gust i sočan i svaka kriška se topi pre nego što stignete do sledećeg zalogaja.

Za vreme posta, ovo je onaj kolač koji nestaje sa stola brže nego što ga iznesete. Svi odmah traže recept i parče više.

Posna štrudla sa makom – sastojci:

Za testo:

300g brašna

150ml mlake vode

3 kašike ulja

Prstohvat soli

1 kašičica sirćeta

Za fil:

300g mlevenog maka

150ml vrelog sojinog mleka

4 kašike šećera

1 kašičica vanilin šećera

2 kašike džema od kajsija

Tajna sočnog fila

Džem od kajsija je onaj sastojak koji posna štrudla sa makom ima, a mrsne verzije najčešće ne. Kada se doda u fil zajedno s vrelog sojinim mlekom, džem drži vlagu i sprečava da mak postane suv i zbijen tokom pečenja.

Sojino mleko se dodaje vruće, direktno s vatre, i sipa se postepeno u mleveni mak uz mešanje. Fil treba da bude gust kao kaša, ne tečan i ne suh. Ako je previše gust, dodajte još malo sojinog mleka kašiku po kašiku. Fil koji je prave konzistencije ostaje sočan i posle pečenja i sutradan.

Kako razvući testo bez da se kida

Sirće u testu je trik koji pravi razliku. Kiselina iz sirćeta opušta gluten i testo postaje elastično i lako se razvlači bez da se kida. Mesite najmanje osam minuta dok testo ne postane glatko i mekano, pa ga pokrijte krpom i ostavite da odmori trideset minuta.

Razvlačite na nauljenom stolu, ne na pobrašnjenom. Ulje sprečava lepljenje i testo klizi bez otpora. Počnite rukama od sredine prema ivicama i kada testo postane dovoljno tanko, nastavite nadgrivicama ispod testa i vucite polako prema spolja dok ne postane providno.

Jedan korak pre pečenja koji menja sve

Pre nego što stavite štrudlu u rernu, premažite je uljem i ostavite pet minuta da odmori. Taj odmor sprečava da testo pukne tokom pečenja i štrudla ostaje lepo zatvorena sa svih strana.

Zatim pratite ovaj redosled:

Pecite na 190 stepeni dvadeset do dvadeset pet minuta dok ne dobije zlatnu boju

Čim izvadite iz rerne, odmah premažite vrh hladnom vodom

Pokrijte čistom krpom i ostavite da se hladi, para omekšava koru i štrudla ostaje mekana i sutradan

Još nekoliko trikova koji prave razliku

Ako volite intenzivniji ukus maka, dodajte kašičicu ruma ili arome ruma u fil. Alkohol ishlapi tokom pečenja, a ukus ostane i podigne celu štrudlu na drugi nivo.

Štrudlu sečite tek kada se potpuno ohladi. Topla se mrvi i fil izlazi sa strane, a hladna se seče čisto i lepo ostaje na mestu.

Ako vam ostane sutradan i stvrdne se, ne bacajte je. Stavite u rernu na 150 stepeni pet minuta i biće mekana kao prva.

Posna štrudla sa makom koja nadmašuje mrsnu

Fil od maka s džemom od kajsija, testo s prstohvatom sirćeta i krpa posle pečenja. To su tri stvari koje posnu štrudlu sa makom čine sočnijom od mrsne i zbog kojih svako ko je jednom proba traži recept.

Za vreme posta nema razloga za kompromis kada postoji ovako dobar recept!

