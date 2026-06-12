Zbog ova 2 sastojka poslastičarske ledene kocke su kremastije od domaćih – i ukusnije nego ikad

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Poslastičarske ledene kocke su kremastije i bogatije, a trik je u dva sastojka koja verovatno već imate u kuhinji.
ledene kocke
Foto: Krstarica/ilustracija

Svi imamo onaj jedan recept za ledene kocke u svesci. Ipak, nikada ne ispadnu baš kao iz stare poslastičarnice. Uvek fali ona svilenkasta tekstura fila. Tajna koju poslastičari čuvaju zapravo je jednostavna.

Fora je u dva sastojka koja menjaju sve. Umesto čistog brašna, u fil ide nišesta, a na kraju se dodaje slatka pavlaka.

Kada to uradite, ledene kocke postaju kolač o kom se priča danima.

Recept za ledene kocke kao iz poslastičarnice

Sastojci:

Za patišpanj:

  • 4 jajeta
  • 4 kašike šećera,
  • 4 kašike brašna
  • 2 kašike kakaa
  • kesica praška za pecivo

Za fil:

  • 1 l mleka
  • 100 g nišeste
  • 250 g putera
  • 200 g šećera u prahu
  • 200 ml slatke pavlake.

Za sirup:

  • 400 g šećera
  • 350 ml vode
  • sok jednog limuna

Za glazuru:

  • 100 g čokolade
  • 100 ml slatke pavlake

Priprema:

Umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte žumanca, brašno, kakao i prašak za pecivo. Ispecite patišpanj na 180 stepeni dok se ivice ne odvoje od kalupa.

Dok se patišpanj hladi, kuvajte fil. U 800 ml mleka zakuvajte nišestu razmućenu u preostalih 200 ml mleka. Mešajte dok se ne zgusne, pa prekrijte folijom da se hladi.

Napravite sirup od šećera i vode. Vrućim sirupom prelijte hladan patišpanj. Ovo je ključni trenutak: iscedite limun preko natopljenog patišpanja. Ta kiselina čini da ledene kocke budu savršeno osvežavajuće.

U ohlađen fil dodajte umućen puter sa prah šećerom i 200 ml slatke pavlake. Umutite mikserom dok smesa ne postane vazdušasta. Premažite preko patišpanja, pa prelijte glazurom od čokolade i pavlake.

3 cake za savršen rezultat

  • Hlađenje je presudno

Nikada ne stavljajte fil na topao patišpanj. Sve mora biti hladno kako ledene kocke ne bi bile gnjecave.

  • Birajte kvalitet

Koristite pravu mlečnu slatku pavlaku sa preko 30% masti. Biljne zamene nemaju tu punu, kremastu dubinu.

  • Sirup na hladan biskvit

Vreo sirup na hladan patišpanj osigurava maksimalnu sočnost. Kolač će upiti tečnost, a neće se pretvoriti u kašu.

Kada ih jednom pripremite na ovaj način, shvatićete zašto su baš ove ledene kocke zlatni standard svake poslastičarske vitrine.

Prijatno!

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