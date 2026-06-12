Zbog ova 2 sastojka poslastičarske ledene kocke su kremastije od domaćih – i ukusnije nego ikad

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Poslastičarske ledene kocke su kremastije i bogatije, a trik je u dva sastojka koja verovatno već imate u kuhinji.

Svi imamo onaj jedan recept za ledene kocke u svesci. Ipak, nikada ne ispadnu baš kao iz stare poslastičarnice. Uvek fali ona svilenkasta tekstura fila. Tajna koju poslastičari čuvaju zapravo je jednostavna.

Fora je u dva sastojka koja menjaju sve. Umesto čistog brašna, u fil ide nišesta, a na kraju se dodaje slatka pavlaka.

Kada to uradite, ledene kocke postaju kolač o kom se priča danima.

Recept za ledene kocke kao iz poslastičarnice

Sastojci:

Za patišpanj:

4 jajeta

4 kašike šećera,

4 kašike brašna

2 kašike kakaa

kesica praška za pecivo

Za fil:

1 l mleka

100 g nišeste

250 g putera

200 g šećera u prahu

200 ml slatke pavlake.

Za sirup:

400 g šećera

350 ml vode

sok jednog limuna

Za glazuru:

100 g čokolade

100 ml slatke pavlake

Priprema:

Umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte žumanca, brašno, kakao i prašak za pecivo. Ispecite patišpanj na 180 stepeni dok se ivice ne odvoje od kalupa.

Dok se patišpanj hladi, kuvajte fil. U 800 ml mleka zakuvajte nišestu razmućenu u preostalih 200 ml mleka. Mešajte dok se ne zgusne, pa prekrijte folijom da se hladi.

Napravite sirup od šećera i vode. Vrućim sirupom prelijte hladan patišpanj. Ovo je ključni trenutak: iscedite limun preko natopljenog patišpanja. Ta kiselina čini da ledene kocke budu savršeno osvežavajuće.

U ohlađen fil dodajte umućen puter sa prah šećerom i 200 ml slatke pavlake. Umutite mikserom dok smesa ne postane vazdušasta. Premažite preko patišpanja, pa prelijte glazurom od čokolade i pavlake.

3 cake za savršen rezultat

Hlađenje je presudno

Nikada ne stavljajte fil na topao patišpanj. Sve mora biti hladno kako ledene kocke ne bi bile gnjecave.

Birajte kvalitet

Koristite pravu mlečnu slatku pavlaku sa preko 30% masti. Biljne zamene nemaju tu punu, kremastu dubinu.

Sirup na hladan biskvit

Vreo sirup na hladan patišpanj osigurava maksimalnu sočnost. Kolač će upiti tečnost, a neće se pretvoriti u kašu.

Kada ih jednom pripremite na ovaj način, shvatićete zašto su baš ove ledene kocke zlatni standard svake poslastičarske vitrine.

Prijatno!

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