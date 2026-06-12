Zbog ova 2 sastojka poslastičarske ledene kocke su kremastije od domaćih – i ukusnije nego ikad

Svi imamo onaj jedan recept za ledene kocke u svesci. Ipak, nikada ne ispadnu baš kao iz stare poslastičarnice. Uvek fali ona svilenkasta tekstura fila. Tajna koju poslastičari čuvaju zapravo je jednostavna.
Fora je u dva sastojka koja menjaju sve. Umesto čistog brašna, u fil ide nišesta, a na kraju se dodaje slatka pavlaka.
Kada to uradite, ledene kocke postaju kolač o kom se priča danima.
Recept za ledene kocke kao iz poslastičarnice
Sastojci:
Za patišpanj:
- 4 jajeta
- 4 kašike šećera,
- 4 kašike brašna
- 2 kašike kakaa
- kesica praška za pecivo
Za fil:
- 1 l mleka
- 100 g nišeste
- 250 g putera
- 200 g šećera u prahu
- 200 ml slatke pavlake.
Za sirup:
- 400 g šećera
- 350 ml vode
- sok jednog limuna
Za glazuru:
- 100 g čokolade
- 100 ml slatke pavlake
Priprema:
Umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte žumanca, brašno, kakao i prašak za pecivo. Ispecite patišpanj na 180 stepeni dok se ivice ne odvoje od kalupa.
Dok se patišpanj hladi, kuvajte fil. U 800 ml mleka zakuvajte nišestu razmućenu u preostalih 200 ml mleka. Mešajte dok se ne zgusne, pa prekrijte folijom da se hladi.
Napravite sirup od šećera i vode. Vrućim sirupom prelijte hladan patišpanj. Ovo je ključni trenutak: iscedite limun preko natopljenog patišpanja. Ta kiselina čini da ledene kocke budu savršeno osvežavajuće.
U ohlađen fil dodajte umućen puter sa prah šećerom i 200 ml slatke pavlake. Umutite mikserom dok smesa ne postane vazdušasta. Premažite preko patišpanja, pa prelijte glazurom od čokolade i pavlake.
3 cake za savršen rezultat
- Hlađenje je presudno
Nikada ne stavljajte fil na topao patišpanj. Sve mora biti hladno kako ledene kocke ne bi bile gnjecave.
- Birajte kvalitet
Koristite pravu mlečnu slatku pavlaku sa preko 30% masti. Biljne zamene nemaju tu punu, kremastu dubinu.
- Sirup na hladan biskvit
Vreo sirup na hladan patišpanj osigurava maksimalnu sočnost. Kolač će upiti tečnost, a neće se pretvoriti u kašu.
Kada ih jednom pripremite na ovaj način, shvatićete zašto su baš ove ledene kocke zlatni standard svake poslastičarske vitrine.
Prijatno!
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