Brzinski ručak gotov za 15 minuta – jeftino jelo koje izgleda kao da ste ga spremali satima

Jelo kojim ćete omađijati goste
Recept koji vam donosimo može se dopunjavati i uključivati raznovrsne nadeve. Možete sa njim eksperimentisati dokle god hoćete, osnova je uvek ista.
Za pripremu jela neće vam biti potrebno više od 12 minuta.
Sastojci:
- 3 veća krompira
- 6 šnita slanine
- 100 g čedar sira
- 6 jaja
- 2 kašike seckanog luka
Priprema:
Oljuštite krompir, a zatim isecite svaki na pola po širini. Ukoliko imate mlad krompir, ne morate da ga ljuštite. Izdubite ga sa šire strane, a sa suprotne strane, izravnajte tako da izdubljena korpica može da stoji.
Pazite da ne probušite dno korpice. Kako koji izdubite stavite u vodu da ne promeni boju. Ocedite i ređajte korpice po plehu sa otvorom nadole.
Oko svakog izdubljenog krompira obmotajte komad slanine i fiksirajte je čačkalicom. Pecite 45 minuta na 200 stepeni dok slanina ne postane hrskava.
Kad se malo ohladi, na dno krompira stavite čedar pa odozgo po jaje u svaku korpicu.
Odozgo pospite lukom i pecite 6 do 12 minuta na 180 stepeni.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com