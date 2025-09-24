Brzinski ručak gotov za 15 minuta – jeftino jelo koje izgleda kao da ste ga spremali satima

Jelo kojim ćete omađijati goste

Recept koji vam donosimo može se dopunjavati i uključivati raznovrsne nadeve. Možete sa njim eksperimentisati dokle god hoćete, osnova je uvek ista.

Za pripremu jela neće vam biti potrebno više od 12 minuta.

Sastojci:

3 veća krompira

6 šnita slanine

100 g čedar sira

6 jaja

2 kašike seckanog luka

Priprema:

Oljuštite krompir, a zatim isecite svaki na pola po širini. Ukoliko imate mlad krompir, ne morate da ga ljuštite. Izdubite ga sa šire strane, a sa suprotne strane, izravnajte tako da izdubljena korpica može da stoji.

Pazite da ne probušite dno korpice. Kako koji izdubite stavite u vodu da ne promeni boju. Ocedite i ređajte korpice po plehu sa otvorom nadole.

Oko svakog izdubljenog krompira obmotajte komad slanine i fiksirajte je čačkalicom. Pecite 45 minuta na 200 stepeni dok slanina ne postane hrskava.

Kad se malo ohladi, na dno krompira stavite čedar pa odozgo po jaje u svaku korpicu.

Odozgo pospite lukom i pecite 6 do 12 minuta na 180 stepeni.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com