Brzinski ručak spreman za 12 minuta: Od ovog jela nema ništa lakše ni ukusnije

Ovaj ručak spaja tri u jedan: brz, jeftin i neodoljivo ukusan. Spremite ga za 12 minuta i omađijajte i najveće gurmane!

Spremite savršeno jelo za samo 12 minuta! Omađijajte goste ovim jeftinim, a preukusnim brzinskim ručkom!

Današnji tempo života nameće nam samo jedno pravilo u kuhinji – mora biti brzo. Ali koliko puta ste žrtvovali kvalitet i ukus za brzinu? Koliko ste puta naručili dostavu jer niste imali ideju za nešto što je zaista jestivo, a spremno za tren?

Recept koji vam donosimo je genijalno rešenje za sve te dileme, jer donosi formulu tri u jedan – brz, jeftin i preukusan! Zaboravite sate stajanja za šporetom. Dok se rerna zagreva, vi ćete već završiti sa pripremom.

Za samo 12 minuta dobijate jelo koje nije samo ukusno, već i vizuelno impresivno, pa ćete njime zaista omađijati i najzahtevnije goste.

Sastojci:

3 veća krompira

6 šnita slanine

100 g čedar sira

6 jaja

2 kašike seckanog luka

Priprema:

Oljuštite krompir, a zatim isecite svaki na pola po širini. Ukoliko imate mlad krompir, ne morate da ga ljuštite. Izdubite ga sa šire strane, a sa suprotne strane, izravnajte tako da izdubljena korpica može da stoji.

Pazite da ne probušite dno korpice. Kako koji izdubite stavite u vodu da ne promeni boju. Ocedite i ređajte korpice po plehu sa otvorom nadole.

Oko svakog izdubljenog krompira obmotajte komad slanine i fiksirajte je čačkalicom. Pecite 45 minuta na 200 stepeni dok slanina ne postane hrskava.

Kad se malo ohladi, na dno krompira stavite čedar pa odozgo po jaje u svaku korpicu.

Odozgo pospite lukom i pecite 6 do 12 minuta na 180 stepeni.

Kako eksperimentisati sa ukusima?

Čar ovog ručka je u njegovoj osnovi – savršenoj korpici od krompira. Ako želite da se igrate, umesto čedar sira možete koristiti dimljeni kačkavalj ili mocarelu. Umesto slanine, probajte komadiće pršute ili vegetarijansku verziju sa sitno seckanom paprikom i pečurkama.

Za dodatnu svežinu, na kraju poslužite ručak posut kiselom pavlakom ili grčkim jogurtom.

Još jeftinija varijanta ručka

Ako želite da ručak bude još pristupačniji, slaninu možete zameniti jeftinijom mesnatom kobasicom ili šunkom. Čedar sir zamenite nekim lokalnim, tvrdim sirom.

Kukuruz šećerac, koji uvek imamo u kući, može poslužiti kao sjajan puniji dodatak smesi jaja i luka.

Brz, jeftin i vizuelno impresivan, ovaj ručak je zasluženo osvojio titulu jela kojim ćete najlakše omađijati goste. Probajte ga već danas!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com