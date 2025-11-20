Hrskavi lažni pomfrit: Zdraviji je od klasičnog, a toliko ukusan da nećete primetiti razliku

Ako volite pomfrit, ali pazite na zdravlje, postoji rešenje koje će vas oduševiti – lažni pomfrit od palente. Ovaj recept donosi hrskavu i ukusnu alternativu klasičnom prženom krompiru, a jednostavan je i brz za pripremu.
Zašto je lažni pomfrit bolji izbor?
Umesto ulja i dubokog prženja, koristi se palenta i rerna. Rezultat je hrskava, zlatnožuta užina s minimalnim mastima, a ukus je toliko dobar da nećete primetiti razliku. Uz nekoliko začina poput belog luka, majčine dušice i ruzmarina, svaki zalogaj postaje pravi gurmanski užitak.
Sastojci koji prave razliku:
- 160 g instant palente (kukuruzni griz)
- 470 ml vode
- 1 čena belog luka
- 2 kašike svežeg timijana, iseckanog
- 1 kašika svežeg ruzmarina, iseckanog
- 45 g rendanog parmezana
- so, po ukusu
- 3 kašike maslinovog ulja
Preliv
- 1 čen belog luka
- 3 kašike putera, otopljenog
- 2 kašike svežeg bosiljka, iseckanog
- 1 kašika svežeg origana, iseckanog
Priprema
Sipajte vodu u posudu srednje veličine i sačekajte da proključa. Umešajte kukuruzno brašno, mleveni beli luk, majčinu dušicu, ruzmarin, rendani parmezan i začinite solju.
Mešajte dok palenta ne omekša i ne zgusne, oko 5 minuta. Sklonite sa vatre, pokrijte i ostavite 5 minuta.
Obložite pleh dimenzija 20×20 cm papirom za pečenje i sipajte kuvanu palentu na njega. Ravnomerno je rasporedite u jednom sloju. Stavite u zamrzivač na 20 minuta.
Zagrejte rernu na 220 stepeni. Pažljivo izvadite palentu na dasku za sečenje i isecite je na tanke štapiće slične pomfritu.
Poređajte isečenu palentu na papir za pečenje i poprskajte maslinovim uljem i začinite solju po ukusu.
Pecite 15 minuta, izvadite iz rerne, pažljivo okrenite štapiće i pecite još 15 do 20 minuta ili dok ne postanu hrskavi.
Pripremite preliv
Pomešajte sastojke za preliv i prelijte preko pečene palente. Poslužite sa sosom po izboru.
Zaključak:
Ovaj lažni pomfrit je jednostavan, brz i zdrav način da zadovoljite želju za hrskavim zalogajem. Isprobajte ga kod kuće i uživajte u okusu koji mami osmijeh na lice.
Spremite recept jer ovo je zdravija alternativa klasičnom pomfritu koja stvarno radi – hrskava, mirisna i gotovo magična u svakom zalogaju.
