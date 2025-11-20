Hrskavi lažni pomfrit: Zdraviji je od klasičnog, a toliko ukusan da nećete primetiti razliku

Otkrijte kako pripremiti lažni pomfrit koji je zdraviji od klasičnog, hrskav i neodoljiv – savršena užina za svaku priliku.

Ako volite pomfrit, ali pazite na zdravlje, postoji rešenje koje će vas oduševiti – lažni pomfrit od palente. Ovaj recept donosi hrskavu i ukusnu alternativu klasičnom prženom krompiru, a jednostavan je i brz za pripremu.

Zašto je lažni pomfrit bolji izbor?

Umesto ulja i dubokog prženja, koristi se palenta i rerna. Rezultat je hrskava, zlatnožuta užina s minimalnim mastima, a ukus je toliko dobar da nećete primetiti razliku. Uz nekoliko začina poput belog luka, majčine dušice i ruzmarina, svaki zalogaj postaje pravi gurmanski užitak.

Sastojci koji prave razliku:

160 g instant palente (kukuruzni griz)

470 ml vode

1 čena belog luka

2 kašike svežeg timijana, iseckanog

1 kašika svežeg ruzmarina, iseckanog

45 g rendanog parmezana

so, po ukusu

3 kašike maslinovog ulja

Preliv

1 čen belog luka

3 kašike putera, otopljenog

2 kašike svežeg bosiljka, iseckanog

1 kašika svežeg origana, iseckanog

Priprema

Sipajte vodu u posudu srednje veličine i sačekajte da proključa. Umešajte kukuruzno brašno, mleveni beli luk, majčinu dušicu, ruzmarin, rendani parmezan i začinite solju.

Mešajte dok palenta ne omekša i ne zgusne, oko 5 minuta. Sklonite sa vatre, pokrijte i ostavite 5 minuta.

Obložite pleh dimenzija 20×20 cm papirom za pečenje i sipajte kuvanu palentu na njega. Ravnomerno je rasporedite u jednom sloju. Stavite u zamrzivač na 20 minuta.

Zagrejte rernu na 220 stepeni. Pažljivo izvadite palentu na dasku za sečenje i isecite je na tanke štapiće slične pomfritu.

Poređajte isečenu palentu na papir za pečenje i poprskajte maslinovim uljem i začinite solju po ukusu.

Pecite 15 minuta, izvadite iz rerne, pažljivo okrenite štapiće i pecite još 15 do 20 minuta ili dok ne postanu hrskavi.

Pripremite preliv

Pomešajte sastojke za preliv i prelijte preko pečene palente. Poslužite sa sosom po izboru.

Zaključak:

Ovaj lažni pomfrit je jednostavan, brz i zdrav način da zadovoljite želju za hrskavim zalogajem. Isprobajte ga kod kuće i uživajte u okusu koji mami osmijeh na lice.

Spremite recept jer ovo je zdravija alternativa klasičnom pomfritu koja stvarno radi – hrskava, mirisna i gotovo magična u svakom zalogaju.

