Lagano letnje jelo bez mesa: Ručak za celu porodicu koji košta manje od 150 dinara

Četiri osobe mogu da se nahrane za manje od 150 dinara, a za to jelo će vam biti potrebna samo četiri sastojka.
Reč je o vrlo jednostavnom, starinskom jelu granadir maršu, koje se ponekad naziva i nasuvo sa krompirom, valjušci, grenadir marš ili granatir marš. Popularno je bilo u prošlom veku u celoj Jugoslaviji, danas se retko priprema, ali ukoliko želite brzi ručak bez mesa tokom ovih vrelih dana, predlažemo da ga pripremite jer ukus je fantastičan.
S 4 sastojka i manje od 200 dinara imate ručak za celu porodicu
Ovo tradicionalno jelo je veoma zasitno, gotovo je za manje od pola sata, a za četiri osobe biće vam potrebna sledeća količina sastojaka:
- 500 g krompira
- 250 g testenine (široki rezanci)
- 1 glavica crnog luka
- 1 kašičica slatke paprike
- so i biber po ukusu
So i biber nismo uračunali u cenu, a ukupno ćete za ovo jelo potrošiti oko jednog evra (ako kupite proizvode na akciji, a oko 150 dinara po redovnoj ceni).
Za 500 g krompira potrošićete 60-ak dinara, a 250 g testenine koštaće vas oko 70 dinara. (možete i sami napraviti rezance od 500 g brašna, 1 kašičica soli, 2 jajeta i 2,5 do 3 dcl vode).
Kilogram crnog luka košta oko 90 dinara, pa će vas jedna glavica, od približno 90 g, koštati samo 10 dinara, a najmanje će vas koštati slatka paprika jer za jednu kašičicu ili otprilike 4 g potrošićete samo 5 dinara.
Po želji u jelo možete dodati i malo propržene slanine koja će dati poseban šmek ovom ručku.
Jednostavna priprema
Namirnice su jeftine, a priprema ne može biti jednostavnija. Krompir oljuštite i isecite na kockice i ostavite sa strane. Crni luk iseckati i propržiti na ulju, pa dodati iseckan krompir. Još malo pržite, pa dodajte malo vode.
Dodajte vodu dok krompir ne omekša. U međuvremenu skuvajte testeninu u drugoj posudi i dodajte je u krompir. Posolite, pobiberite i pospite paprikom, promešajte i kuvajte još malo. Uklonite sa vatre i poslužite
