Manastirski gulaš bez mesa je jefitno jelo koje vas drži sitim: Puno vitamina, savršen obrok za imunitet

Manastirski gulaš je kombinacija povrća, začina i laganog kuvanja stvara aromatičan obrok koji podseća na tradicionalnu kuhinju,

Ovaj manastirski gulaš bez mesa pravi je hit među domaćicama koje žele zdravo, ukusno i jeftino jelo.

Bogat vitaminima iz svežeg povrća, savršeno je rešenje za hladne zimske dane kada je imunitet u prvom planu.

Manastirski gulaš bez mesa je jednostavno, brzo i izuzetno hranljivo jelo koje dugo drži sitim. Kombinacija šarenog povrća, začina i laganog kuvanja stvara aromatičan obrok koji podseća na tradicionalnu kuhinju, a istovremeno jača imunitet i pruža energiju tokom čitavog dana. Idealan je za sve koji žele da hrane telo kvalitetno, a pritom uštede vreme i novac.

Sastojci

750 g krompira

1-2 paprike

1 veća glavica crnog luka

1 čen belog luka

3–4 kašike ulja

malo sirćeta

so i biber po želji

1–2 kaišike slatke mlevene paprike

½ vezice naseckanog peršuna

1 lovorov list

1 dl kisele pavlake

1 l goveđeg bujona

malo mlevenog kumina i usitnjenog majorana

Priprema

U većem loncu zagrejte ulje, pa na njemu prepržite beli i crni luk narezane na komadiće.Dodajte im mlevenu papriku, pa sve zajedno zalijte sirćetoom i goveđim bujonom koji ste samostalno napravili ili ste ga dobili od kocke za goveđu supu.

Ako ne jedete ništa životinjskog porekla, u ćoravi gulaš možete dodati i povrtni bujon koji će jelu dati nežniji ukus.

Kada bujon proključa, u njega dodajte očišćeni krompir narezan na veće kocke. Sve začinite solju, biberom, kuminom, majoranom, peršunom i lovorovim listom.

Gulaš kuvajte na laganoj vatri oko pola sata, odnosno dok se krompir ne skuva do kraja.

Gulaš od krompira poslužite s dodatnim kiselom pavlakom i naseckanim peršunom.

