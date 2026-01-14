Manastirski gulaš bez mesa je jeftini obrok koji vas drži sitim: Pun vitamina, savršen za imunitet

Ovaj manastirski gulaš bez mesa pravi je hit među domaćicama koje žele zdravo, ukusno i jeftino jelo.
Bogat vitaminima iz svežeg povrća, savršeno je rešenje za hladne zimske dane kada je imunitet u prvom planu.
Manastirski gulaš bez mesa je jednostavno, brzo i izuzetno hranljivo jelo koje dugo drži sitim. Kombinacija šarenog povrća, začina i laganog kuvanja stvara aromatičan obrok koji podseća na tradicionalnu kuhinju, a istovremeno jača imunitet i pruža energiju tokom čitavog dana. Idealan je za sve koji žele da hrane telo kvalitetno, a pritom uštede vreme i novac.
Sastojci
750 g krompira
1-2 paprike
1 veća glavica crnog luka
1 čen belog luka
3–4 kašike ulja
malo sirćeta
so i biber po želji
1–2 kaišike slatke mlevene paprike
½ vezice naseckanog peršuna
1 lovorov list
1 dl kisele pavlake
1 l goveđeg bujona
malo mlevenog kumina i usitnjenog majorana
Priprema
U većem loncu zagrejte ulje, pa na njemu prepržite beli i crni luk narezane na komadiće.Dodajte im mlevenu papriku, pa sve zajedno zalijte sirćetoom i goveđim bujonom koji ste samostalno napravili ili ste ga dobili od kocke za goveđu supu.
Ako ne jedete ništa životinjskog porekla, u ćoravi gulaš možete dodati i povrtni bujon koji će jelu dati nežniji ukus.
Kada bujon proključa, u njega dodajte očišćeni krompir narezan na veće kocke. Sve začinite solju, biberom, kuminom, majoranom, peršunom i lovorovim listom.
Gulaš kuvajte na laganoj vatri oko pola sata, odnosno dok se krompir ne skuva do kraja.
Gulaš od krompira poslužite s dodatnim kiselom pavlakom i naseckanim peršunom.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com