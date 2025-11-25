Najbolje jelo za dug život: Supa iz sela s najviše stogodišnjaka na svetu

Posle samo nekoliko nedelja redovnog konzumiranja ovakve supe, osećaćete da vam je varenje stabilnije, energija se ne spušta dramatično, a opšte stanje – „težina u stomaku“ – može da se smanji.

Sardinska minestrone supa, koju jedu stanovnici sela sa izuzetno visokim brojem stogodišnjaka, možda nije samo topli obrok — ona bi mogla biti jedna od najmoćnijih „dopuna“ koje možete uvesti u svoj život. Istraživači poput Dana Buettnera kažu da ova rustikalna, povrtna supa s mahunarkama sadrži hranljive materije povezane s dugovečnošću.

U čemu je tajna ove supe?

U jednom izolovanom planinskom selu na Sardiniji, odakle dolazi izuzetno veliki broj stogodišnjaka, generacije jedu verzije minestrone supe bogate povrćem, mahunarkama i lokalnim žitaricama. Ovo nije obrok iz mode — to je tradicija koja je opstala decenijama.

Prema Dan Buettneru, poznatom istraživaču plavih zona (Blue Zones), ova supa je „možda ključ dugovječnosti“.

Zašto baš mahunarke?

U ovoj minestrone supi koriste se četiri vrste mahunarki, što je izuzetno važno. Buettner naglašava da su mahunarke temelj ishrane u plavim zonama i ključne su za podršku crijevnog mikrobima.

Iako neke dijete demonizuju mahunarke zbog lektina ili mogućeg nadutosti, Buettner objašnjava da pravilno namakanje i kuvanje uklanja problem i čini mahunarke izdašnim izvorom proteina i vlakana.

Povrće, vlakna i antioksidansi

Sardinska minestrone nije samo pasulj — tu su sezonsko povrće poput korenastog povrća, kelja (npr. „cavolo nero“), komorača.

Ovo povrće donosi obilje vlakana, vitamina i antioksidanata, koji zajedno podržavaju imunitet, energiju i zdravlje kože, posebno u hladnijim mesecima.

Sastojci za minestrone supu od povrća:

50 g svinjske masti

1 stabljika celera

2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

1 srednji crni luk

100 g pasulja

100 g kukuruza

100 g pšeničnih klica

2 krompira

200 g seckanog paradajza

So, po ukusu

Biber, po ukusu

Priprema

Stavite luk, seckani celer, mast i maslinovo ulje u šerpu.

Dodajte 480 ml vrele vode, so i biber po ukusu.

Dodajte pasulj, kukuruz, pšenicu, paradajz i seckani krompir. Nastavite da krčkate dok svi sastojci ne omekšaju, dodajući još vrele vode po potrebi.

Tradicija + savremena nauka

Ova minestrone nije samo kulinarski obrok — decenijama je deo svakodnevnog života u zajednicama sa dugim životnim vekom.

Studije pokazuju da je dijeta u plavim zonama (kao što je Sardinija) bogata mahunarkama, zelenim povrćem i nerafiniranim ugljenim hidratima.

Vlakna iz mahunarki ii povrća hrane korisne bakterije u crevima, što može doprineti smanjenju upala i boljim metabolizmom.

Šta možete da naučite od stogodišnjaka

Sardinska minestrone supa nije samo simbol tradicije, već i moćan nutritivni alat – to je jelo koje su gradili generacijama i koje je, verovatno, doprinelo neverovatnom životnom veku tamošnjih ljudi. Ako želite da unesete komad dugovečnosti u svoj tanjir, ova supa je sjajan početak.

