Najbolje jelo za dug život: Supa iz sela s najviše stogodišnjaka na svetu

Sardinska minestrone supa, koju jedu stanovnici sela sa izuzetno visokim brojem stogodišnjaka, možda nije samo topli obrok — ona bi mogla biti jedna od najmoćnijih „dopuna“ koje možete uvesti u svoj život. Istraživači poput Dana Buettnera kažu da ova rustikalna, povrtna supa s mahunarkama sadrži hranljive materije povezane s dugovečnošću.
U čemu je tajna ove supe?
U jednom izolovanom planinskom selu na Sardiniji, odakle dolazi izuzetno veliki broj stogodišnjaka, generacije jedu verzije minestrone supe bogate povrćem, mahunarkama i lokalnim žitaricama. Ovo nije obrok iz mode — to je tradicija koja je opstala decenijama.
Prema Dan Buettneru, poznatom istraživaču plavih zona (Blue Zones), ova supa je „možda ključ dugovječnosti“.
Zašto baš mahunarke?
U ovoj minestrone supi koriste se četiri vrste mahunarki, što je izuzetno važno. Buettner naglašava da su mahunarke temelj ishrane u plavim zonama i ključne su za podršku crijevnog mikrobima.
Iako neke dijete demonizuju mahunarke zbog lektina ili mogućeg nadutosti, Buettner objašnjava da pravilno namakanje i kuvanje uklanja problem i čini mahunarke izdašnim izvorom proteina i vlakana.
Povrće, vlakna i antioksidansi
Sardinska minestrone nije samo pasulj — tu su sezonsko povrće poput korenastog povrća, kelja (npr. „cavolo nero“), komorača.
Ovo povrće donosi obilje vlakana, vitamina i antioksidanata, koji zajedno podržavaju imunitet, energiju i zdravlje kože, posebno u hladnijim mesecima.
Sastojci za minestrone supu od povrća:
- 50 g svinjske masti
- 1 stabljika celera
- 2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja
- 1 srednji crni luk
- 100 g pasulja
- 100 g kukuruza
- 100 g pšeničnih klica
- 2 krompira
- 200 g seckanog paradajza
- So, po ukusu
- Biber, po ukusu
Priprema
Stavite luk, seckani celer, mast i maslinovo ulje u šerpu.
Dodajte 480 ml vrele vode, so i biber po ukusu.
Dodajte pasulj, kukuruz, pšenicu, paradajz i seckani krompir. Nastavite da krčkate dok svi sastojci ne omekšaju, dodajući još vrele vode po potrebi.
Tradicija + savremena nauka
Ova minestrone nije samo kulinarski obrok — decenijama je deo svakodnevnog života u zajednicama sa dugim životnim vekom.
Studije pokazuju da je dijeta u plavim zonama (kao što je Sardinija) bogata mahunarkama, zelenim povrćem i nerafiniranim ugljenim hidratima.
Vlakna iz mahunarki ii povrća hrane korisne bakterije u crevima, što može doprineti smanjenju upala i boljim metabolizmom.
Šta možete da naučite od stogodišnjaka
Sardinska minestrone supa nije samo simbol tradicije, već i moćan nutritivni alat – to je jelo koje su gradili generacijama i koje je, verovatno, doprinelo neverovatnom životnom veku tamošnjih ljudi. Ako želite da unesete komad dugovečnosti u svoj tanjir, ova supa je sjajan početak.
(IndexRecepti)
