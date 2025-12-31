Ukusniji pečeni krompir niste jeli, caka je u jednom posebnom sastojku

Otkrijte tajnu koja običan prilog pretvara u remek-delo. Hrskavi pečeni krompir sa grizom postaće vaš omiljeni recept.

Koliko puta ste se našli pred situacijom da želite onaj savršen zvuk krckanja dok zagrizate, a iz rerne izvadite samo gnjecav prilog? Tajna za savršen, hrskavi pečeni krompir ne leži u skupim začinima ili komplikovanim tehnikama, već u jednom jednostavnom sastojku koji verovatno već imate u svojoj kuhinji – pšeničnom grizu.

Sastojci:

1 kg crvenog krompira

100 gr guščje ili pačje masti ili 100 ml maslinovog ulja

2 kašike griza

so

Priprema:

Priprema počinje mudrim izborom namirnica. Oljuštite krompir i isecite ga na krupnije komade kako bi unutrašnjost ostala mekana. Ključni korak koji mnogi preskaču je kratko kuvanje pre pečenja. Kada voda proključa, dodajte kašičicu sode bikarbone i kuvajte krompir desetak minuta. Alkalna voda razlaže pektin na površini, stvarajući idealnu, hrapavu podlogu za ono što sledi.

Sada dolazi trenutak magije. Dobro ocedite vodu i dok su komadi još uvek vreli, pospite ih pšeničnim grizom. Protresite šerpu snažno kako bi se griz zalepio za svaki milimetar površine. Ovaj hrskavi pečeni krompir zahteva tu zrnastu teksturu jer griz upija višak vlage i tokom pečenja stvara neverovatan, zlatan oklop koji puca pod zubima.

U međuvremenu, ugrejte pleh u rerni i stavite masnoću da se i ona zagreje.

Polako i pažljivo sipajte krompire u vrelu masnoću pa i pleh zatresite tako da svi krompiri budu obloženi masnoćom. Raširite ih tako da budu u jednom sloju u plehu i imaju dovoljno prostora.

Pecite 15 minuta pa izvadite ih rerne, okrenite ih i vratite da se peku još 20 minuta. Izvadite ih, posolite i poslužite.

Zašto griz pravi drastičnu razliku?

Mnogi se pitaju u čemu je tačno trik. Griz funkcioniše kao termalni izolator koji čuva unutrašnju vlažnost i mekoću, dok spolja omogućava brzu karamelizaciju skroba. Rezultat je hrskavi pečeni krompir koji ostaje takav i kada se ohladi, mada sumnjamo da će išta ostati u tanjiru dovoljno dugo da se to desi.

Greške koje uništavaju savršenstvo

Da biste uspeli iz prve i oduševili ukućane, obratite pažnju na ove ključne detalje:

Hladno ulje : Nikada ne stavljajte krompir u hladno ulje jer će upiti masnoću i postati težak i mastan umesto hrskav.

: Nikada ne stavljajte krompir u hladno ulje jer će upiti masnoću i postati težak i mastan umesto hrskav. Pretrpan pleh: Ostavite im prostora da „dišu“. Ako su krompiri naslagani jedni preko drugih, kuvaće se na pari umesto da se peku.

Ostavite im prostora da „dišu“. Ako su krompiri naslagani jedni preko drugih, kuvaće se na pari umesto da se peku. Mokra podloga: Dobro ocedite krompir nakon kuvanja; višak vode je neprijatelj hrskavosti.

Kada poslužite ovaj specijalitet, primetićete razliku istog trena. Možete dodati ruzmarin, beli luk u prahu ili tucanu papriku pri kraju pečenja za dodatnu aromu, ali baza ostaje ista.

