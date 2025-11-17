Najlepši ukus jeseni na tanjiru: Krem supa od bundeve koja greje dušu

Bundeva je više od ukrasa: to je sezonski superhrana, a krem supa od bundeve može da postane vaš omiljeni comfort obrok. U sledećem receptu otkrićete kako da spojite zdravlje i zadovoljavajući ukus u jednoj činiji.
Zašto baš ova krem supa od bundeve?
Ova krem supa nije samo ukusna — napravljena je od pečene bundeve, šargarepe, luka i belog luka, što mu daje prirodnu slatkoću i dubinu ukusa.
Dodavanjem biljnog bujona i pavlake, dobijate glatku, romantičnu teksturu koja je istovremeno zasitna i lagana.
Sastojci koje će vam trebati
- 750 g bundeve – oljuštene i isečene na komade
- 3 šargarepe
- 2 glavice luka
- 1 glavica belog luka
- 200 ml neutralne pavlake
- Maslinovo ulje
- provansalska mešavina začina (ili mešavina suvog bilja po izboru)
- So i biber – po ukusu
- 150 g cherry paradajza
- 600 ml bujona – pripremljeno od 2 povrtna kockica
Priprema – korak po korak
Pečenje povrća
Oljuštite bundevu, šargarepu, luk i čenove belog luka. Položite ih na pleh obložen papirom za pečenje. Prelijte maslinovim uljem, pospite provansalskom mešavinom začina, so i biberom. Pecite oko 20 minuta na visokoj temperaturi (oko 250 °C) dok povrće ne postane mekano i lagano karamelizovano.
Blendovanje
Izvadite pečeno povrće i stavite ga u blender. Blendujte dok ne dobijete glatku, kremastu masu. Zatim postepeno dodajte bujon, blendujte ponovo, i na kraju umešajte pavlaku.
Serviranje
Supu dajte konačnu teksturu i ukus po potrebi – proverite da li je potrebno dodati još soli ili bibera. Poslužite vruće, garnirano pečenim semenkama bundeve ili hrskavim krutonima, po želji.
Šta je dobro znati i saveti iz prakse
Zašto pečenje? Pečenje povrća na visokoj temperaturi razvija prirodne šećere u bundevu i šargarepu, što daje slatkoću i dubinu ukusa bez dodatnog šećera.
Birajte pravu vrstu bundeve. Bundeve sa jarkom, narandžastom korom su najukusnije i generalno slađe.
Za vegansku verziju, koristite biljnu neutralnu pavlaku umesto mlečnih varijanti – konzistencija će ostati baršunasta.
Uštedite vreme: Pečenu bundeve i povrće možete pripremiti u većoj količini i čuvati u frižideru, a kasnije samo blendovati i dovršiti supu po potrebi.
Varijacije: Ukoliko vam je draže, možete dodati i začine poput muskatnog oraščića, cimeta ili đumbira da dobijete topli jesenji twist.
Zaključak
Krem supa od bundeve iz ovog recepta nije samo jelo — to je mali ritual jeseni na tanjiru. Priprema je jednostavna, a rezultat je toliko bogat da može postati vaša omiljena čaša utehe.
