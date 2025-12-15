Pasulj na turski način: Pripremaju ga bez mesa, ali 1 tajni sastojak mu daje vrhunski ukus!

Turski pasulj ili Barbunija Pilaki je tradicionalni specijalitet. Turci ga rado jedu kao lagani ručak, deo meza ili prilog pečenom mesu

Barbunija Pilaki je tradicionalni turski specijalitet, odnosno pasulj dinstan na maslinovom ulju sa lukom, belim lukom i paradajzom.

I, da, taj neobični sastojak je svakako paradajz!

Ovo je veoma ukusno jelo, koje Turci rado jedu kao lagani ručak, deo meza ili prilog pečenom mesu ili ribi. Služi se na sobnoj temperaturi ili hladan, a servira se sa malo soka od limuna preko i peršunom.

Sastojci za turski pasulj:

500g šarenog pasulja

3 šargarepe

2 glavice crnog luka

1 zelena paprika

4 čena belog luka

paradajz opciono, po ukusu

3 kašike maslinovog ulja

pola kašičice šećera

1 šolja tople vode

šaka peršuna

so i biber

svež limun

Priprema

Potopite pasulj u vodi veče pre pripreme. Ujutru procedite pasulj i kuvajte ga dok ne omekša. U velikoj šerpi zagrejte maslinovo ulje i dodajte iseckanu šargarepu. Ostavite da se dinsta nekoliko minuta, a potom dodajte luk i papriku. Krčkajte sve zajedno oko pet minuta. Dodajte paradajz, beli luk i šolju tople vode. Začinite po ukusu. Nakon što pasulj proključa, ostavite da se kuva još desetak minuta. Sada ovoj smesi sa povrćem dodajte skuvan pasulj. pokrijte šerpu poklopcem ali napola i ostavite ovaj secijalitet da se krčka oko pola sata. Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com