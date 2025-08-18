Recept za sočnu pitu od tikvica koji ovog leta svi traže

Tikvice su nezaobilazne tokom toplih meseci – lako se pripremaju, nežnog su ukusa i savršeno se uklapaju u brza, ali zasitna jela. Ovaj recept za sočnu pitu od tikvica pokazuje zašto je ona hit svakog leta.

Zašto je ova pita posebna

Pita je lagana, povrtna i gotova za čas. Kombinacija naribanih tikvica, paprike i luka daje bogat ukus, dok savršeno izbalansirano testo od brašna i kukuruznog brašna ostaje kremasto iznutra, a blago hrskavo spolja.

Potrebni sastojci

2 tikvice

1 glavica luka

1 crvena paprika

50 g brašna

2 kašičice soli

50 g kukuruznog brašna

1 jaje

100 ml vode

malo palente

malo ulja

Priprema

Operite tikvice, odstranite im krajeve i naribajte ih na tanke listiće. Prebacite ih u veću posudu i dodajte sitno seckani luk i papriku.

U manjoj činiji pomešajte oba tipa brašna sa žličicom soli. Suvu mešavinu dodajte u posudu sa povrćem, pa ulijte jaje i vodu. Dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Smesu ravnomerno rasporedite u kalup obložen papirom za pečenje. Pospite palentom, pokapajte uljem i dodajte još jednu žličicu soli po ukusu. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni dok vrh ne porumeni.

Ostavite pitu da se kratko ohladi pre sečenja. Poslužite je mlaku ili hladnu, uz salatu po želji.

