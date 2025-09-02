Ručak od 300 dinara – Dobiješ pun lonac, a pravi se za 15 minuta

Ručak za 300 dinara koji se sprema za 15 minuta – recept koji menja pravila igre.

Zvuči kao nemoguća misija – skuvati ručak za celu porodicu za samo 300 dinara. Ali evo recepta koji to dokazuje. Nema komplikovanih sastojaka, nema kulinarskih vratolomija. Samo lonac, 15 minuta i malo dobre volje.

Šta ti treba?

– 1 glavica crnog luka

– 2 šargarepe

– 1 krompir

– 1 čaša pirinča

– 1 kocka za supu

– malo ulja, soli i bibera

– začini po želji (aleva paprika, peršun, beli luk u prahu)

Sve ovo možeš da kupiš u lokalnoj prodavnici i da se uklopiš u budžet od 300 dinara, čak i sa današnjim cenama.

Kako se sprema?

Iseckaš luk i šargarepu, propržiš na malo ulja. Dodaš krompir na kockice, pirinač, začine i kocku za supu. Naliješ vodu da ogrezne, poklopiš i pustiš da se krčka 10–15 minuta. Pirinač upije sve, povrće omekša, a ti dobiješ pun lonac mirisnog, toplog obroka.

Zašto je ovo genijalno?

Jer ne moraš da razmišljaš. Jer je brzo. Jer je toplo. Jer miriše na domaće. Jer kad ti je dan haotičan, a stomak prazni, ovo je spas. I jer je 300 dinara – manje nego kafa i kroasan u pekari.

Možeš da dodaš i viršlu, jaje, pavlaku – ako imaš. Ali i bez toga, ovo je ručak koji te podseti da jednostavno može biti savršeno.

