Skromno italijansko jelo od tikvica, luka i palente je viralni hit, a košta manje od 200 dinara (video)

Ako tražite jednostavno, a impresivno jelo, scarpaccia sa tikvicama i palentom je pravo otkriće. Ovo italijansko jelo iz Camaiorea postalo je viralni hit zbog svoje hrskave teksture i bogatog ukusa, a zapravo zahteva samo par osnovnih sastojaka: tikvice, luk i palentu.

Sastojci

750 g tikvica

130 g običnog belog brašna i kukuruznog griza (ili palente ako nemate kukuruzni griz pri ruci)

10 cvetova tikvica (ako imate, nije obavezno)

1 crveni luk

ekstra devičansko maslinovo ulje

1 ravna kašičica soli (za soljenje tikvica)

crni biber po ukusu

sveži ruzmarin po ukusu

Kako se priprema čarolija?

Tikvice i luk se narežu na tanke listiće i posole kako bi otpustile višak tečnosti. Nakon što se povrće dobro ocedi, koristeći upravo tu vodu, priprema se jednostavno testo sa palentom i malo maslinovog ulja. Smesa se prelije preko povrća i peče u rerni s ventilatorom na 220 stepeni 30-35 minuta (do željene hrskavosti).

@cosatipreparopercena Si chiama Scarpaccia, viene da Camaiore e ha un procedimento particolare. Infatti si usa l’acqua di vegetazione per preparare la pastella. Io e @unaseraincucina ce ne siamo innamorate al primo morso, a proposito, vai a vedere anche il suo video! Io e Sera abbiamo un po’ modificato la ricetta originale di Camaiore aggiungendo anche un po’ di farina di mais Se per adesso preferisci non accendere il forno salva la ricetta perché la Scarpaccia è da provare!!! Ingredienti -750 gr di zucchine -130 gr di farina tipo 1 -40 gr di farina di mais a grana fine -10 fiori di zucca -1 cipolla -olio extra vergine -1 cucchiaino raso di sale (per salare le zucchine) -pepe nero q.b. -rosmarino fresco q.b. Preparazione -taglia le zucchine (anche con la mandolina) a 2-3 mm di spessore -taglia la cipolla a fette sottili -metti tutto in una ciotola insieme con i fiori di zucca e aggiungi pepe e abbondante sale -massaggia bene per 2-3 min – metti un peso sopra per far perdere l’acqua di vegetazione alle verdure -dopo 2 ore scola tutta l’acqua di vegetazione dentro una ciotola e prepara una pastella aggiungendo la farina di tipo 1, la farina di mais e un filo d’olio . -versa la pastella sopra le verdure e mescola bene -versa tutto in una teglia antiaderente ben oliata e, aiutandoti con della carta da forno, livella bene con le mani (la teglia ideale è di dimensioni 30X30) -un altro giro d’olio, rosmarino fresco e via in forno ventilato a 220 gradi 30-35 min (fino a croccantezza desiderata) 👩🏻‍🍳👩🏼‍🍳CONSIGLI DA VIVI E SERA ❗️noi siamo riuscite ad ottenere 200 ml di acqua di vegetazione strizzando le zucchine molto bene ma il tipo di zucchine che usate potrebbe fare la differenza quindi, se non arrivate a 200 ml, potete aggiungere acqua a concorrenza ❗️è importante tagliare le zucchine molto sottili per farle rilasciare l’acqua e mettergli una buona quantità di sale. ❗️per questa ricetta è meglio usare una teglia antiaderente e la teglia deve avere dimensioni di circa 30X30 cm . . Seguici per altre ricette 👍🏻 #zucchine #zucchini #cucinaitaliana #cosatipreparopercena #ricette ♬ Il Barbiere di Siviglia, Figaro – Aria – AllMusicGallery

Zašto je ovo jelo posebno?

Zato što kombinuje prirodne sokove povrća sa hrskavom palentom, stvarajući kontrast koji očarava nepce. Dodajte svježi ružmarin i malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja, i dobićete aromu koja osvaja odmah pri prvom zalogaju.

Praktični saveti za savršenu scarpacciu:

Tikvice narežite tanko (2-3 mm) da brže otpuste tečnost.

Povrće posolite i pritisnite tegom 2 sata – testo će upiti sav sok i biti mekano iznutra.

Pecite na 220°C oko 30-35 minuta dok vrh ne postane zlatno-hrskav.

Ne zaboravite papir za pečenje – olakšava vađenje i očuvava oblik.

Scarpaccia se može poslužiti topla, kao lagani ručak ili večera, a odlična je i za doručak ili brunch. Njena svestranost i brzina pripreme čine je idealnom za sve koji žele ukusno, ali jednostavno jelo kod kuće.

Zaključak

Scarpaccia sa tikvicama i palentom je dokaz da vam za fenomenalni obrok ne treba mnogo – dovoljno je pratiti jednostavan postupak, koristiti sveže sastojke i uživati u svakom zalogaju. Probajte ovaj recept i uživajte u prirodnom ukusu Italije bez komplikacija.

