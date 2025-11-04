Sladak kupus iz stare Juge – recept koji miriše na detinjstvo

Sladak kupus bez mesa kao iz stare Juge – recept koji miriše na detinjstvo i vraća toplinu domaće kuhinje. Evo kako da ga spremite.

Svako od nas nosi u sebi mirise detinjstva – one tople, domaće, zaboravljene ukuse koji su se širili kućom dok su se lonci krčkali na šporetu. U staroj Jugoslaviji, jedno takvo jelo bilo je neizostavno na porodičnim trpezama: sladak kupus bez mesa. Jednostavan, ali pun duše, ovaj recept se prenosio s kolena na koleno, često uz rečenicu: „Dodaj još malo, da zamiriše kao kod bake.“

U nastavku vam otkrivamo kako da pripremite ovu zaboravljenu klasiku – kupus koji ne traži meso, ali daje sve: miris, teksturu i ukus koji vraća uspomene. Ako ste ikada poželeli da rekreirate jelo koje miriše na dom, ovo je recept za vas.

Recept za sladak kupus bez mesa

Sastojci:

1 glavica kupusa

1 šolja paradajza iz flaše

1 glavica crnog luka

2 šargarepe

svež peršun, so

2 čena belog luka

Zaprška:

pola kašike brašna

malo ulja

mlevena i tucana ljuta paprika

Priprema:

1. Šargarepu i luk isecite sitno pa prodinstajte u šerpi na malo ulja. Isecite kupus i ubacite u šerpu.

2. Nalijte vodom i ostavite da se kuva oko pola sata. Ubacite paradajz iz flaše. Posolite.

3. U tiganj stavite malo ulja i pola kašike brašna pa propržite.

4. Dodati mlevenu papriku i malo tucane ljute po želji i time zapržiti kupus. Blago promešati. Na kraju dodati peršunov list.

Sladak kupus bez mesa nije samo jelo – to je uspomena, miris doma i vreme kada su se recepti prenosili pogledom, a ne ekranom. Ovaj jednostavan, ali punokrvni recept iz stare Jugoslavije vraća toplinu porodičnih ručkova, kada se kuća punila mirisom, a srce – spokojem.

Dodajte ovaj klasik na svoj jelovnik i oživite uspomene iz detinjstva. Ako ste ikada poželeli da vratite miris domaće kuhinje, toplinu porodičnih ručkova i jednostavnost jela koje ne traži mnogo – ali daje sve, ovaj recept za sladak kupus bez mesa iz stare Juge je pravi izbor. Spremite ga već danas i dozvolite da cela kuća zamiriše uspomenama.

Prijatno!

