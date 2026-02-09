Austrijski gulaš za siromašne nekada je bilo sirotinjsko jelo, a danas je vrhunski specijalitet

Ako još niste probali austrijski gulaš, sigurni smo da će vas ovo pravo zimsko jelo na kašiku oduševiti raskošnim ukusom.

Austrijski gulaš od krompira često će se naći na jelovnicima austrijskih restorana, ali i na kućnim jelovnicima širom nekadašnje Austrougarske, a ni kod nas nije nepoznat.

Ako ga niste probali, sigurni smo da će vas ovo pravo zimsko jelo na kašiku oduševiti raskošnim ukusom koji daju tako obične namirnice i malo začina.

Ovaj fini gulaš bogatog ukusa, tople boje i brašnasto-kremaste teksture koji voli ljuto i dobro prija zimi, jako je jednostavno napraviti.

Punkufer.hr piše da su austrijski gulaš od krompira nekad spremali samo najsiromašniji jer, ako malo razmislimo, ovo je gulaš od krompira i luka. Kobasice su došle kasnije, barem kod onih koji su mogli da ih priušte.

Sastojci za austrijski gulaš od krompira

4 velika ili 7 srednjih krompira

3 srednje glavice crnog luka

1 čen belog luka

2 veće dimljene kobasice

2 kašike mlevene slatke paprike

1 kašičica mlevene ljute paprike

2 kašičice sirćeta (bilo kojeg)

1 kašika koncentrovanog paradajza iz tube

1 kašičica mažurana

1 3/4 kašičice semenki kima

1/2 kašičice šećera

½ kašičice soli

½ kašičice bibera

2 lovorova lista

1 kocka za supu

7-8 šolja vode (1,75 – 2 l)

Priprema

Oljuštite, operite i iseckajte krompir na kockice od otprilike 2 centimetra.

Pripremite lonac s 8 šolja vruće vode koju ćete postupno dodavati kasnije.

Sitno iseckajte luk. Zagrejte 2 kašike ulja u velikom loncu, dodajte luk i kuvajte na jakoj vatri 5 minuta uz stalno mešanje. Nakon 5 minuta smanjite vatru i dinstajte još 15 minuta, i dalje mešajući, dok luk ne omekša i ne dobije zlatno-smeđu boju. Zadnje 2 minute dodajte zgnječeni čen belog luka. Kada dobije boju, dodajte obe vrste paprike. U loncu treba biti dovoljno ulja da paprika ne zagori. Mešajte 10 sekundi pa sipajte sirće.

Dodajte pastu od koncentrovanog paradajza, majoran i kim. Promešajte pa postupno sipajte 1 kašičicu sirćeta. Pustite da se reducira, a zatim dodajte još jednu kašičic. Pustite da se kuva dok ne dobije kremastu konzistenciju.

Ako želite gusti umak, izmiksajte ga štapnim mikserom ili u blenderu. Vratite umak od luka u lonac i dodajte šećer, so, biber, lovor i izmrvljenu kocku za supu.

Polako dodajte šolju po šolju vode (jednu ostavite) i krompir pa kuvajte bez poklopca pola sata.

Iseckajte kobasice na prst debljine i kuvajte ih s krompirom. Kad se krompir skuva, izvadite deo i izgnječite viljuškom, po potrebi dodajte tečnost od gulaša i još jednom izgnječite da dobijete glatku smesu pa je vratite u gulaš i kuvajte još nekoliko minuta da se gulaš malo zgusne.

