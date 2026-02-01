Najstariji recept za gulaš na svetu: Sumerski specijalitet star je skoro 4000 godina!

Nema ništa bolje od dugo kuvanog gulaša, a pogotovo kada pronađete pravi recept.
Ovaj drevni sumerski recept pronašao je korisnik Reddita koji je jednog dana slušao podcast Pad civilizacije u kojem se pričalo u Sumeranima. Voditelj podcasta spomenuo je recept star 3.750 godina, a korisnik ga je prepisao i odlučio da podeli sa drugima.
Recept za sumerski gulaš
Sastojci
- 500 g junetine na kockice
- 1/2 šoljice masti
- 1 crni luk
- 1/2 kašičice soli
- 500 g cvekle na kockice
- 1 šoljica rukole
- 1/2 šoljice korijandera
- 1 šočljica semenki kima
- 1 šoljica piva 1/2 šoljice vode
- 1/2 šoljice praziluka
- 2 čena belog luka
Za serviranje:
1/2 šoljice svežeg korijandera, 1/2 šoljice mladog praziluka, 2 šoljice semenki korijandera.
Priprema gulaša
Zagrejte masti u loncu dovoljno širokom da se meso narezano na kockice raširi u jednom sloju. Pržite na jakoj vatri dok sva voda ne ispari. Dodajte luk i kuvajte dok ne postane gotovo proziran. Dodajte so, rukolu, sveži korijander i kim.
Kada voda ispari, dodajte pivo, a zatim i vodu. Lagano promešajte, a zatim prokuvajte. Smanjite vatru i dodajte praziluk i beli luk. Pustite da se krčka oko sat vremena dok se umak ne zgusne. Napravite pastu od praziluka i svežeg korijandera. Gulaš sipajte u tanjire i pospite semenkama korijandera i prazilukom, kao i svežom pastom.
