Nikad više žilavo meso: Dodajte 1 tajni sastojak u gulaš i topiće se u ustima!

Dodajte samo ovo u gulaš i dobićete jelo za pamćenje! Tajna je u jednom sastojku koji menja sve

Želite da vaš gulaš bude toliko mekan da se meso raspada u ustima, a sos bogat i ukusan da niko ne može da mu odoli? Postoji jedan jednostavan trik koji će vaš tradicionalni recept podići na potpuno novi nivo.

Umesto da se oslanjate samo na dugo kuvanje i kvalitetno meso, dodajte jedan neočekivani sastojak koji čini čuda – celer!

Zašto je celer tajna ukusnog gulaša?

Celer nije samo aromatično povrće koje se često koristi kao osnova za supe i čorbe. On sadrži prirodne enzime koji pomažu u razgradnji proteina u mesu, čineći ga neverovatno mekim i sočnim. Pored toga, celer daje jelu blagu, slatkastu notu koja savršeno balansira bogatstvo mesa i ostalih začina u gulašu. Njegov ukus se tokom dugog kuvanja stapa sa ostalim sastojcima, stvarajući kompleksnu i neodoljivu aromu sosa.

Kako dodati celer u gulaš?

Postoji nekoliko načina da iskoristite blagodeti celera u vašem gulašu. Možete ga iseći na sitnije kockice i propržiti zajedno sa lukom i ostalim povrćem na početku pripreme. Druga opcija je da ga isečete na veće komade i dodate tokom kuvanja, a zatim izvadite pred kraj ako ne želite da se previše oseti njegova tekstura. Čak i nekoliko debljih kriški celera može značajno poboljšati ukus i mekoću mesa.

Probajte i uverite se sami! Sledeći put kada budete pripremali gulaš, ne zaboravite da dodate malo celera. Oduševićete se razlikom!

