Piletina spremljena ovako je sočnija i hrskavija nego ikad: Recept uopšte nije komplikovan

Kombinacija pilećih bataka, pečuraka, pirinča i spanaća pečenih u jednom kalupu daje savršeno sočan i hrskav rezultat. Priprema ne zahteva puno truda, a jelo izgleda raskošno, kao da ste proveli sate u kuhinji.
Sastojci (za 4 osobe):
- 4 velika pileća bataka sa kožom i kostima
- 1–2 kašike maslinovog ulja
- 400 g mešanih pečuraka
- 1 konzerva ili 295 g skuvane supe od pečuraka
- 1 konzerva (400 g) belog pasulja, oceđenog
- 300 g basmati riže
- narendana korica jednog limuna
- sok od limuna po ukusu
- 200 g smrznutog spanaća (u listovima)
- 4 kašičice senfa
- so i biber po ukusu
Priprema:
Zagrejte rernu na 200 °C. U velikom vatrostalnom kalupu (25 × 35 cm) pomešajte pileće batake sa kašikom maslinovog ulja i prstohvatom bibera. Dodajte pečurke, a za dodatnu hrskavost prethodno kratko propržite batake na tiganju dok ne porumene.
Prelijte supu od pečuraka preko piletine. Dodajte oceđeni pasulj, rasporedite pirinča, pa konzervu od pasulja napunite vodom i tu vodu takođe prelijte u kalup. Ubacite narendanu koricu limuna.
Piletinu poređajte na vrh, kožom prema gore, i rasporedite smrznuti spanać oko bataka. Pokrijte kalup aluminijumskom folijom na koju ste naneli malo ulja i pecite 50 minuta.
Poslednjih 5 minuta skinite foliju da se koža dodatno zapeče i postane hrskava. Kada se jelo ispeče, viljuškom rastresite pirinač i spanać, pa po potrebi dosolite i pobiberite.
U maloj posudi pomešajte senf sa sokom od limuna, prelijte preko posluženog jela i odmah servirajte – svako će tražiti porciju više!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com