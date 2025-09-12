Piletina spremljena ovako je sočnija i hrskavija nego ikad: Recept uopšte nije komplikovan

Kombinacija pilećih bataka, pečuraka, pirinča i spanaća pečenih u jednom kalupu daje savršeno sočan i hrskav rezultat. Priprema ne zahteva puno truda, a jelo izgleda raskošno, kao da ste proveli sate u kuhinji.

Sastojci (za 4 osobe):

4 velika pileća bataka sa kožom i kostima

1–2 kašike maslinovog ulja

400 g mešanih pečuraka

1 konzerva ili 295 g skuvane supe od pečuraka

1 konzerva (400 g) belog pasulja, oceđenog

300 g basmati riže

narendana korica jednog limuna

sok od limuna po ukusu

200 g smrznutog spanaća (u listovima)

4 kašičice senfa

so i biber po ukusu

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 °C. U velikom vatrostalnom kalupu (25 × 35 cm) pomešajte pileće batake sa kašikom maslinovog ulja i prstohvatom bibera. Dodajte pečurke, a za dodatnu hrskavost prethodno kratko propržite batake na tiganju dok ne porumene.

Prelijte supu od pečuraka preko piletine. Dodajte oceđeni pasulj, rasporedite pirinča, pa konzervu od pasulja napunite vodom i tu vodu takođe prelijte u kalup. Ubacite narendanu koricu limuna.

Piletinu poređajte na vrh, kožom prema gore, i rasporedite smrznuti spanać oko bataka. Pokrijte kalup aluminijumskom folijom na koju ste naneli malo ulja i pecite 50 minuta.

Poslednjih 5 minuta skinite foliju da se koža dodatno zapeče i postane hrskava. Kada se jelo ispeče, viljuškom rastresite pirinač i spanać, pa po potrebi dosolite i pobiberite.

U maloj posudi pomešajte senf sa sokom od limuna, prelijte preko posluženog jela i odmah servirajte – svako će tražiti porciju više!

