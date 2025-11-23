Recept za kebab iz rerne zaludeo je društvene mreže — dobićete najsočnije meso uz jedan ključni korak

Da li ste znali da možete da napravite kebab iz rerne kod kuće, a da vam ne treba rotiserija, niti specijalna oprema? TikToker MezeMike je podelio svoj recept sa Kipra, i on je postao viralan jer je jednostavan, a rezultat je iznenađujuće ukusan.
Uz malo strpljenja, dobijate sočno meso pečeno ravnomerno i pita pecivo sa savršeno velikim džepom koji prima sve vaše priloge.
Zašto je ovaj kebab poseban
- Nema komplikovane opreme – ne morate imati vertikalni ražanj. MezeMike koristi samo rernu.
- Ukusan i sočan mesni miks dobija se zahvaljujući kombinaciji začina, jogurta i luka.
- Domaće pita pecivo se razvlači na tanko, peče i napuše idealan džep — to je osnova pravog “street food” osećaja, ali u zdravijoj verziji.
- Brzo pečenje: meso se peče na 200 °C oko 20 minuta, a u sredini pečenja važno je izvaditi višak tečnosti da se ne kuva nego peče.
Recept korak po korak
1. Priprema pita peciva
Pomešajte 7 šolja glatkog brašna, kašiku soli, kašiku šećera i kašiku instant kvasca.
Dodajte 2,5 šalice tople vode i kašiku maslinovog ulja, pa mesite dok testo ne postane glatko.
Ostavite da naraste oko sat vremena, dok se volumen ne udvostruči.
Testo podelite na loptice, sačekajte 5 minuta, pa razvaljajte na srednju debljinu.
Pecite svaku lopticu kratko u tavi na srednje jakoj temperaturi (oko 5 sekundi sa svake strane) — testo će da se napuše.
2. Priprema mesa (kebab)
Uzmite 1 kg mlevenog mesa i u njega dodajte: 50 ml maslinovog ulja, 4-5 kašika običnog jogurta, 2 kašike paprike, 2 kašičice bibera, 1 kašiku čilija, 2 kašike kumina, 2 kašike origana, 1 kašiku soli i 2 usitnjena luka.
Dobro izmešajte sve sastojke tako da meso dobije homogenu masu.
Na papir za pečenje stavite deo smese, pokrijte drugim papirom i rastanjite valjkom — što tanje i ravnomernije.
Motajte rastanjenu masu u rolnu, zaravnajte je, stavite na pleh i pecite na 200 °C oko 20 minuta.
Na pola pečenja izvadite pleh i pažljivo iscijedite višak tečnosti — ključ je da meso ne kuva, nego da se peče.
Kada je pečeno, izvadite rolnu, odmotajte i “natrgajte” meso na tanke trakice.
Ako volite hrskavije, dodajte 5–10 minuta pečenja nakon što ste polili meso limunovim sokom.
3. Priprema sosa
U posudi pomešajte 1 šolju majoneza (ili kombinaciju majoneza i jogurta/kisele pavlake), ¼ šolje vode i 2 kašike limunovog soka.
Dodajte začine: ¼ kašičice mlevenog kima, ¼ kašičice mlevenog sumaka, ¼ kašičice mlevenog kardamoma i prstohvat kurkume.
Dobro izmešajte da umak bude gladak, kremast i aromatičan.
4. Slaganje kebaba
Otvorite pita pecivo (koje je napuhano iznutra) i unutrašnjost namažite pripremljenim umakom.
Dodajte “iskidano” meso – tanke trakice kebaba iz rerne.
Po želji ubacite kupus, salatu, krastavce, luk, čak i malo feta sira za dodatni šmek.
Po želji, možete pokapati limunovim sokom da dodate svežinu i kiselkasti kontrast.
Dodatni saveti za autentični „street food“ ukus
Testo: Ako testo držite duže da naraste, pita pecivo može da bude vazdušnije.
Mleveno meso: Koristite meso sa dovoljno masti — suvo meso može da se isuši tokom pečenja.
Umak: Ako želite lakši umak, smanjite majonezu i povećajte deo jogurta ili pavlake.
Pečenje: Ne žurite sa pečenjem – izbacivanje viška tečnosti na pola nije dodatni posao, već ključ za pravu strukturu mesa.
Posluživanje: Poslužite odmah – pita pecivo je najlepše dok je sveže i mekano.
Zaključak
Ovaj kebab iz rerne nije samo viralan trik – to je pravo rešenje za sve one koji vole kebab, ali ne žele da zadime kuću ili da koriste teške aparate. Sočno meso, domaće pita pecivo i kremasti umak zajedno prave autentičan street food osećaj – kod vas u kuhinji.
