Recept za kebab iz rerne zaludeo je društvene mreže — dobićete najsočnije meso uz jedan ključni korak

Ako probate ovaj recept za sočni kebab iz rerne, biće vam jasno zašto je toliko popularan.

Da li ste znali da možete da napravite kebab iz rerne kod kuće, a da vam ne treba rotiserija, niti specijalna oprema? TikToker MezeMike je podelio svoj recept sa Kipra, i on je postao viralan jer je jednostavan, a rezultat je iznenađujuće ukusan.

Uz malo strpljenja, dobijate sočno meso pečeno ravnomerno i pita pecivo sa savršeno velikim džepom koji prima sve vaše priloge.

Zašto je ovaj kebab poseban

Nema komplikovane opreme – ne morate imati vertikalni ražanj. MezeMike koristi samo rernu.

Ukusan i sočan mesni miks dobija se zahvaljujući kombinaciji začina, jogurta i luka.

Domaće pita pecivo se razvlači na tanko, peče i napuše idealan džep — to je osnova pravog “street food” osećaja, ali u zdravijoj verziji.

Brzo pečenje: meso se peče na 200 °C oko 20 minuta, a u sredini pečenja važno je izvaditi višak tečnosti da se ne kuva nego peče.

Recept korak po korak

1. Priprema pita peciva

Pomešajte 7 šolja glatkog brašna, kašiku soli, kašiku šećera i kašiku instant kvasca.

Dodajte 2,5 šalice tople vode i kašiku maslinovog ulja, pa mesite dok testo ne postane glatko.

Ostavite da naraste oko sat vremena, dok se volumen ne udvostruči.

Testo podelite na loptice, sačekajte 5 minuta, pa razvaljajte na srednju debljinu.

Pecite svaku lopticu kratko u tavi na srednje jakoj temperaturi (oko 5 sekundi sa svake strane) — testo će da se napuše.

2. Priprema mesa (kebab)

Uzmite 1 kg mlevenog mesa i u njega dodajte: 50 ml maslinovog ulja, 4-5 kašika običnog jogurta, 2 kašike paprike, 2 kašičice bibera, 1 kašiku čilija, 2 kašike kumina, 2 kašike origana, 1 kašiku soli i 2 usitnjena luka.

Dobro izmešajte sve sastojke tako da meso dobije homogenu masu.

Na papir za pečenje stavite deo smese, pokrijte drugim papirom i rastanjite valjkom — što tanje i ravnomernije.

Motajte rastanjenu masu u rolnu, zaravnajte je, stavite na pleh i pecite na 200 °C oko 20 minuta.

Na pola pečenja izvadite pleh i pažljivo iscijedite višak tečnosti — ključ je da meso ne kuva, nego da se peče.

Kada je pečeno, izvadite rolnu, odmotajte i “natrgajte” meso na tanke trakice.

Ako volite hrskavije, dodajte 5–10 minuta pečenja nakon što ste polili meso limunovim sokom.

3. Priprema sosa

U posudi pomešajte 1 šolju majoneza (ili kombinaciju majoneza i jogurta/kisele pavlake), ¼ šolje vode i 2 kašike limunovog soka.

Dodajte začine: ¼ kašičice mlevenog kima, ¼ kašičice mlevenog sumaka, ¼ kašičice mlevenog kardamoma i prstohvat kurkume.

Dobro izmešajte da umak bude gladak, kremast i aromatičan.

4. Slaganje kebaba

Otvorite pita pecivo (koje je napuhano iznutra) i unutrašnjost namažite pripremljenim umakom.

Dodajte “iskidano” meso – tanke trakice kebaba iz rerne.

Po želji ubacite kupus, salatu, krastavce, luk, čak i malo feta sira za dodatni šmek.

Po želji, možete pokapati limunovim sokom da dodate svežinu i kiselkasti kontrast.

Dodatni saveti za autentični „street food“ ukus

Testo: Ako testo držite duže da naraste, pita pecivo može da bude vazdušnije.

Mleveno meso: Koristite meso sa dovoljno masti — suvo meso može da se isuši tokom pečenja.

Umak: Ako želite lakši umak, smanjite majonezu i povećajte deo jogurta ili pavlake.

Pečenje: Ne žurite sa pečenjem – izbacivanje viška tečnosti na pola nije dodatni posao, već ključ za pravu strukturu mesa.

Posluživanje: Poslužite odmah – pita pecivo je najlepše dok je sveže i mekano.

Zaključak

Ovaj kebab iz rerne nije samo viralan trik – to je pravo rešenje za sve one koji vole kebab, ali ne žele da zadime kuću ili da koriste teške aparate. Sočno meso, domaće pita pecivo i kremasti umak zajedno prave autentičan street food osećaj – kod vas u kuhinji.

