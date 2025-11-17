Sarma na ruski način – nekrunisana kraljica zime, a od naše se razlikuje po 2 stvari (VIDEO)

Recept za sarmu dolazi iz daleke Rusije i, iznenadićete se, od naše se razlikuje samo u načinu na koji se zavija i priprema.

Sarma je nezaobilazan deo zimske i svake slavske trpeze….

Iako većina nas pokušava da održava liniju tokom cele godine, zimi je to maltene nemoguće. Teško je ostati ravnodušan na sva ta preukusna jela, a posebno na sarmu.

Sarma je, jednostavno, kraljica zime.

Iako verujemo da već uveliko imate svoj provereni recept, toplo savetujemo da isprobate ovaj.

Dolazi nam iz daleke Rusije i, iznenadićete se, od naše se razlikuje samo u načinu na koji se zavija i priprema.

Naime, Rusi je prave tako što nafiluju kupus, a zatim krajeve spajaju ka unutra i onda vežu gumicom.

Takođe, naša se krčka na šporetu, dok se njihova peče u rerni.

Vreme pripreme:

120 minuta

Sastojci:

– listovi kiselog kupusa

– 500 g mlevenog mesa

– 200 g pirinča

– 1 crni luk

– so, biber, začinska paprika, kumin, majčina dušica, mirođija

– 100 ml vode

Priprema:

Crni luk sitno iseckajte i propržite, a zatim dodajte meso i nakon nekoliko minuta i pirinač. Začinite i sipajte vodu. Ostavite 2 minuta da se krčka.

U sredinu svakog lista sipajte kašiku ili dve nadeva, pa skupite krajeve ka unutra i zavežite koncem.

Ređajte ih u pleh i sipajte 300 ml vode. Prelijte uljem i pospite začinskom paprikom. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 60 minuta. Nakon ključanja prekrijte alu-folijom.

