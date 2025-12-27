Stari vojvođanski recept za grašak sa mesom: Topi se u ustima, poseban ukus mu daje 1 neobičan postupak

Recept za grašak sa mesom koji je nezaobilazan na trpezama širom Srbije, ali spremljen po starom vojvođanskom receptu ima poseban šmek.

Nekada nezaobilazan na trpezama širom Srbije. Stari vojvođanski recept za grašak sa mesom koji se topi u ustima, a šmek mu daje 1 poseban postupak!

Grašak je bogat vlaknima i gvožđem, a pripremljen po ovom receptu postaće omiljeno jelo i onima koji ga inače ne vole.

Nekada nezaobilazan na trpezama širom Srbije, dinstani grašak sa mesom bio je spas za zauzete domaćice jer je mogao da se podgreva bez gubitka ukusa. Ovo starinsko jelo spaja tradiciju i hranljivost, pružajući bogat obrok prepun proteina.

Iako su naše bake i mame grašak uvek pripremale sa mesom, može se napraviti i u vegetarijanskoj verziji – jednako ukusan i zdrav, idealan za sve koji biraju laganiju ishranu.

Recept za grašak sa mesom

Sastojci:

1 kesa smrznutog graška

300 g mesa od buta (može i piletina ako više volite)

1 veća glavica crnog luk

4 čena belog luka

3 šargarepe

1 kašika brašna

so ili vegeta

biber

aleva paprika

mirođija

Priprema:

U dublju šerpu zagrejte ulje i ubacite sitno iseckanu glavicu crnog luka.

Kad postane staklast dodajte na kockice isečeno meso i dinstajte dok meso malo ne omekša.

Potom dodajte isečenu šargarepu i smrznuti grašak. Nalijte toplu vodu da ogrezne i kuvajte na tihoj vatri.

Kad je meso potpuno omekšalo, a grašak se skuvao dodajte vegetu, pola kašičice aleve paprike, isečen beli luk, biber i mirođiju, pa naspite smesu koju ste napravili tako što ste 1 kašiku brašna razmutili u pola čaše tople vode.

Krčkajte još 10 do 15 minuta na umerenoj vatri uz povremeno mešanje i vaš grašak je gotov.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(still.kurir.rs)

