Vlaški pileći paprikaš na starinski način – jelo koje budi nostalgiju

Vlaški pileći paprikaš jedno je od onih jela koje budi nostalgiju, okuplja porodicu za stolom i dokazuje da prava čarolija u kuhinji ne zahteva komplikovane sastojke.

Ovo tradicionalno vlaško jelo karakteriše snažan, pun ukus, sporije kuvanje i savršena ravnoteža mesa, luka i paprike. Upravo ta jednostavnost čini ga omiljenim u mnogim domaćinstvima, naročito kada se traži obrok „na kašiku“ koji greje i telo i dušu.

Vreme pripreme: 75 minuta

Sastojci:

1 kg pilećeg mesa (bataci ili karabataci)

2 veće glavice crnog luka

2 čena belog luka

2 sveže crvene paprike

2 kašike mlevene slatke paprike

1 kašika brašna

so po ukusu

biber po ukusu

ulje

malo tople vode (po potrebi)

Priprema:

Na umerenoj vatri u dubljoj šerpi zagrejte ulje, pa dodajte sitno seckan crni luk. Dinstajte ga polako dok ne omekša i postane staklast, jer upravo luk daje osnovnu slatkoću i punoću ovom jelu. Dodajte sitno seckan beli luk i kratko promešajte, vodeći računa da ne zagori.

Zatim u šerpu ubacite batake ili karabatake. Posolite, pobiberite i pržite nekoliko minuta dok meso ne dobije blagu zlatnu boju sa svih strana. Sklonite šerpu kratko sa vatre, dodajte mlevenu papriku, brzo promešajte i vratite na ringlu. Dodajte seckanu svežu papriku i malo tople vode, tek toliko da sastojci ne zagore.

Paprikaš kuvajte na tihoj vatri oko sat vremena, uz povremeno mešanje. Pred kraj, u manjoj posudi razmutite brašno sa malo vode i dodajte u jelo da biste dobili gust, svilenkast sos.

Ostavite da se kuva još nekoliko minuta, dok se ukusi ne povežu i paprikaš ne dobije prepoznatljivu punoću.

