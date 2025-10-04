Znate li kako se priprema originalni mađarski gulaš? Zaboravićete sve druge recepte!

Ovo je recept za originalni mađarski gulaš.

Gulaš je još jedno u nizu uobičajenih jela koje se pravi kod nas, premda potiče iz Mađarske.

Gulaš se može pripremati s raznim vrstama mesa, ali onaj pravi u sebi sadrži govedinu. U gulaš jela neki dodaju i krompir, dok s druge strane svaka porodica ima neki svoj poseban način na koji priprema ovo jelo.

Uobičajeno, gulaš se priprema u većim količinama i poslužuje uz krompir, pirinač, testeninu… ili neku drugu salatu.

Pravi gulaš u sebi ima i po nekoliko kilograma mesa, a neizostavan sastojak je i luk.

Za pripremu vam je potrebno:

dve velike glavice luka

kilogram teletine ili govedine

dva čena belog luka

nekoliko kašika paprike u prahu

čaša crnog vina

lovorov list, ulje, so, biber

goveđi temeljac za podlivanje, ako ga nemate može da prođe i voda

Priprema:

Isečeni luk pržiti na vrućem ulju, dodati mu meso pa pržiti dok ne “posmeđi” sa svih strana.

Zatim dodati crvenu papriku i peći nekoliko sekundi, dodati malo vina, beli luk i so.

Promešati i dodati temeljac ili vodu te kuvati na srednje jakoj vatri uz neprestano podlivanje i mešanje.

Gulašu možete dodati pečurke i krompir, a pred kraj kuvanja dodaje se i lovorov list i ostali začini koje preferirate.

Na kraju, poslužite ga toplog uz dodatke priloga koje volite, a najčešće su to testenina ili pire, piše Dnevno.hr.

