Znate li kako se priprema originalni mađarski gulaš? Zaboravićete sve druge recepte!

Ovo je recept za originalni mađarski gulaš.
Gulaš je još jedno u nizu uobičajenih jela koje se pravi kod nas, premda potiče iz Mađarske.
Gulaš se može pripremati s raznim vrstama mesa, ali onaj pravi u sebi sadrži govedinu. U gulaš jela neki dodaju i krompir, dok s druge strane svaka porodica ima neki svoj poseban način na koji priprema ovo jelo.
Uobičajeno, gulaš se priprema u većim količinama i poslužuje uz krompir, pirinač, testeninu… ili neku drugu salatu.
Pravi gulaš u sebi ima i po nekoliko kilograma mesa, a neizostavan sastojak je i luk.
Za pripremu vam je potrebno:
- dve velike glavice luka
- kilogram teletine ili govedine
- dva čena belog luka
- nekoliko kašika paprike u prahu
- čaša crnog vina
- lovorov list, ulje, so, biber
- goveđi temeljac za podlivanje, ako ga nemate može da prođe i voda
Priprema:
Isečeni luk pržiti na vrućem ulju, dodati mu meso pa pržiti dok ne “posmeđi” sa svih strana.
Zatim dodati crvenu papriku i peći nekoliko sekundi, dodati malo vina, beli luk i so.
Promešati i dodati temeljac ili vodu te kuvati na srednje jakoj vatri uz neprestano podlivanje i mešanje.
Gulašu možete dodati pečurke i krompir, a pred kraj kuvanja dodaje se i lovorov list i ostali začini koje preferirate.
Na kraju, poslužite ga toplog uz dodatke priloga koje volite, a najčešće su to testenina ili pire, piše Dnevno.hr.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com