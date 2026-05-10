Najukusnije sirotinjsko jelo: Testenina za koju ne treba parmezan, pravi je gastronomski užitak

Nekad najukusnije sirotinjsko jelo sa juga Italije, danas je specijalitet u luksuznim restoranima. Testenina u koju ne ide parmezan.

Najukusnije sirotinjsko jelo je jeftino i brutalno ukusno: Špagete sa inćunima, belim lukom i hrskavim prezlama. Danas predstavlja vrhunski gurmanski užitak.

Ovo jelo izmišljeno je iz puke nužde na siromašnom jugu Italije. Danas se slavi kao vrhunski gastronomski užitak. Sicilijanski ribari nisu imali novca za skupi parmezan, pa su testeninu posipali hrskavim, prženim prezlama obogaćenim inćunima i belim lukom.

Špagete sa hrskavim prezlama, inćunima i belim lukom su gotove za 30 minuta, a predstavljaju najukusnije sirotinjsko jelo. Njihov ukus nadmašuje mnoga jela koja se kuvaju mnogo duže.

Šta je pangratato i zašto ga svi vole

Pangratato nisu obične prezle. To su prezle prepržene na maslinovom ulju sa belim lukom i inćunima dok ne postanu zlatne, hrskave i aromatične. Upravo ta hrskavost daje jelu teksturu koju sir ne može da imitira.

Recept od kog počinjemo koristi kvalitetne sušene prezle ili panko, a prezle se mogu pripremiti do tri sata unapred i kratko propržiti neposredno pre serviranja.

Potrebni sastojci:

⅓ šolje ekstra devičanskog maslinovog ulja

12 inćuna, iseckanih

6 čenova belog luka, sitno iseckanih

¼ kašičice ljutih papričica

1 šolja dobrih suvih prezli

so i crni biber

450 g špageta

2 žumanca

½ šolje krupno seckanog peršuna

kriške limuna za serviranje

Priprema:

Zagrejte ulje u tiganju na srednjoj vatri i dodajte inćune, beli luk i ljute papričice i pržite oko minut dok ne zamirišu. Dodajte prezle i pržite 2 do 3 minuta dok ne porumene, začinite crnim biberom i solju po potrebi.

U velikoj posudi za serviranje pomešajte žumanca i dve kašike vode u kojoj se kuvala testenina.

Dodajte oceđene vruće špagete u posudu i dobro promešajte, dodajući još vode u kojoj se kuvala testenina po potrebi da biste ravnomerno rasporedili smesu po testenini.

Na kraju dodajte prezle i peršun, začinite crnim biberom i solju, poprskajte sa još malo maslinovog ulja i poslužite sa kriškama limuna.

