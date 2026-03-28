Ovaj brzi i ukusni ručak sa krompirom nateraće vas da zaboravite na dostavu: Pravi se za 10 min i od jeftinih sastojaka

Brzi ručak sa krompirom budi uspomene na detinjstvo i spašava dan kada ste umorni. Probajte ovaj recept i usrećite svoju porodicu!

Da li vam se ikada desilo da dođete kući gladni, a frižider zvrji poluprazan?

Tada na scenu stupa ovaj neverovatan brzi ručak sa krompirom. Ne morate da budete kulinarski majstor da biste napravili čudo. Moj deda je uvek govorio da su najprostija jela zapravo najlepša. I bio je potpuno u pravu. Ovaj recept me vraća u te bezbrižne dane. Nema stresa, nema prljavih gomila sudova. Sve što vam treba već verovatno imate u svojoj kuhinji. Zar to nije sjajno?

U današnjem ludom ritmu, pronalaženje vremena za kuvanje deluje kao nemoguća misija. Zato je jedan ovakav ukusan obrok od krompira pravi spas za zauzete dane. Radujem se svaki put kada ga spremam. Moja deca takođe jedva čekaju da sednu za sto.

Zašto je brzi ručak sa krompirom savršen izbor?

Hajde da budemo iskreni. Svi mi zaista volimo krompir. Bilo da je pečen, kuvan ili pržen, on je uvek zvezda svake trpeze. Ali ovaj konkretan recept nudi nešto posebno. Dobijate onaj divni hrskavi spoljni sloj, dok unutrašnjost ostaje mekana. Tajna leži u samom načinu pripreme. Ne trebaju vam komplikovane i skupe namirnice iz specijalizovanih radnji. Trebaće vam svega nekoliko osnovnih stvari sa pijace.

Tri veća krompira srednje tvrdoće

Jedan sitno seckani crni luk

Malo ulja, so i crni biber

Jedno ili dva sveža jaja

Malo rendanog kačkavalja za kraj

Priprema je toliko laka da će vas iznenaditi. Prvo oljuštite krompir i izrendajte ga sasvim krupno. Zatim ga pomešajte sa seckanim lukom i omiljenim začinima. Zagrejte jedan širi tiganj na srednjoj vatri. Kada osetite glad, ovaj jeftin domaći ručak pravi se dok trepnete. Ravnomerno rasporedite smesu po tiganju i pržite dok blago ne porumeni. Zatim je jako pažljivo okrenite na drugu stranu. Miris koji se tada širi kućom momentalno će vam naterati vodu na usta. Dodajte blago umućena jaja preko površine i pospite omiljenim sirom. Zbog svega ovoga, ovakav brzi ručak sa krompirom brzo će postati vaš apsolutno omiljeni recept u svesci.

Vaš novi omiljeni način za brzu pripremu

Kada ste u stisci sa vremenom, ne morate stalno da zovete brzu hranu. Dostava je često preskupa i uglavnom stiže potpuno hladna. Umesto toga, napravite sami ovo izdašno jelo od krompira. Ovaj brzi obrok iz tiganja će se svideti svakome i zaista nema osobe koja ga ne voli. Deca će sigurno tražiti repete, a vi ćete biti veoma ponosni. Možete slobodno dodati i malo seckane slanine ako volite znatno jači ukus. Ili jednostavno ubacite svežu crvenu papriku za lepšu vizuelnu boju. Opcije su zaista neograničene i stvarne. Igranje sa raznim sastojcima je ono što kuvanje čini tako zabavnim i lepim. Ja obično dodam prstohvat ljute tucane paprike jer volim taj vatreni udar. Spremite jednostavnu salatu od paradajza dok se glavni tiganj greje na šporetu. I to je to, vaš fantastični krompir na brzinu je konačno spreman za serviranje. Nema više loših izgovora za preskakanje toplog obroka. Oprobajte se u svojoj kuhinji još danas. Obavezno mi javite kako je ispao vaš jedinstveni brzi ručak sa krompirom.

Siguran sam da ćete maksimalno uživati u apsolutno svakom zalogaju zajedno sa porodicom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com