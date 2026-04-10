Recept naših baka za Veliki petak: Starinsko jelo bez kapi ulja, a toliko je sito i ukusno da vam meso neće ni trebati

Posna jela na vodi: Starinski recept naših baka za Veliki petak

Veliki petak je dan kada u našim domovima vlada posebna tišina i mir.

Za mnoge domaćice u Srbiji, to je i dan najvećeg izazova u kuhinji – kako pripremiti obrok koji je u skladu sa strogim postom, a da ipak nahrani porodicu koja ima naporan radni dan.

Često mislimo da su posna jela na vodi jednolična ili nedovoljno zasitna, ali naše bake su imale kulinarske trikove koji prkose modernim pravilima.

One su znale da se prava snaga krije u jednostavnosti i namirnicama koje su nam nadohvat ruke.

Snaga tradicije na tanjiru bez kapi ulja

Post na vodi ne podrazumeva samo odricanje, već povratak prirodi i izvornim ukusima.

U moru modernih recepata, često zaboravljamo na pasulj prebranac na vodi ili gustu čorbu od koprive, jela koja su decenijama stub pravoslavne trpeze.

Tajna bake koja je odgajila generacije nije bila u začinima iz kesice, već u dugom krčkanju i kvalitetnom povrću.

Ovaj recept koji vam danas prenosimo je upravo takav – miriše na detinjstvo, a daje neverovatnu energiju.

Glavni sastojak koji menja sve: Manastirska posna jela na vodi

Kada govorimo o tome koja su najbolja posna jela na vodi, jedan favorit se uvek izdvaja – posni pasulj na vodi.

Iako zvuči obično, ključ je u tome da se koristi beli pasulj tetovac i velika količina crnog luka koji će tokom kuvanja pustiti svoju gustinu.

Ljubitelji tradicije znaju da luk zamenjuje masnoću, dajući jelu onu specifičnu teksturu koju svi volimo.

Pored luka, nezaobilazni su suva crvena paprika i korenasto povrće poput šargarepe i celera.

Recept za bakin gusti pasulj na vodi

Za ovaj starinski recept potrebno vam je:

500g pasulja , 3 glavice crnog luka ,

, , 2 čena belog luka ,

, 2 šargarepe ,

, 1 koren paškanata ,

, 1 suva crvena paprika ,

, so, biber, kašičica crvene mlevene paprike i

kašika domaćeg kuvanog paradajza.

Pasulj prvo potopite u hladnu vodu preko noći, a sutradan tu vodu prospite, nalijte novu, pustite da provri desetak minuta, pa ponovo prospite vodu kako bi jelo bilo lakše za stomak.

Nalijte toplu vodu preko pasulja (oko tri prsta iznad zrna), dodajte sitno seckan crni luk, šargarepu na kolutiće, ceo paškanat i opranu suvu papriku.

Smanjite vatru na minimum i krčkajte oko 2 do 2,5 sata dok zrno potpuno ne omekša, pazeći da pasulj lagano struji, a ne da „skače“ u šerpi.

Kada je kuvan, izvadite paškanat i nekoliko kašika pasulja sa šargarepom, ispasirajte ih viljuškom u kašu, pa vratite u šerpu da biste dobili prirodnu gustinu bez brašna.

Na samom kraju dodajte začine, mlevenu papriku i kuvani paradajz, ostavite da proključa još 10 minuta, a pred samo služenje ubacite sitno seckan beli luk za punu aromu.

Zašto nam meso nije potrebno uz ovaj obrok

Mnoge žene brinu da će ukućani ostati gladni bez proteina životinjskog porekla.

Međutim, mahunarke su izuzetno bogate biljnim proteinima i vlaknima koja pružaju dugotrajan osećaj sitosti.

U kombinaciji sa parčetom domaćeg hleba od integralnog brašna, dobijate kompletan aminokiselinski profil.

Vaše telo će vam biti zahvalno na ovom detoksu, a stomak neće biti težak kao nakon mrsnog ručka.

SAVET:

Da bi vaša posna jela na vodi bila posebno ukusna, uvek dolivajte isključivo vrelu vodu tokom kuvanja; ako dolijete hladnu, pasulj će se „uplašiti“ i zrno će uprkos dugom kuvanju ostati tvrdo.

Da li smem da koristim biljne začine u prahu?

Da, svi suvi biljni začini su dozvoljeni, ali proverite deklaraciju da ne sadrže tragove mleka ili jaja.

Čime zameniti ulje pri dinstanju luka?

Luk dinstajte na par kašika vode uz prstohvat soli; so će pomoći luku da brže omekša i pusti svoje sokove.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com