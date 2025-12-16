Doručak koji ćete uvek rado praviti: Posne mekike neodoljivog ukusa

Posne mekike koje se mogu praviti i u toku posta, doručak koji možete brzo i lako napraviti, neodoljivog su ukusa. Odlične za vreme posta
Mekike su omiljena poslastica koja nas momentalno vraća u detinjstvo i kuhinju naših baka. Jedu se na bezbroj načina – uz med, džem, čokoladni krem, ili pak uz sir, kajmak, pršutu… Vole ih i stari i mladi, ali često nas odvraća dugo čekanje da testo naraste.
Posne mekike koje se mogu praviti i u toku posta, a od ovog testa mogu da se prave i krofne kao i testo za picu ili kiflice, univerzalno je
Sastojci za posne mekike:
- 500 ml vode
- 1 kašika šećera
- 1 kašika soli
- 40 gr svežeg ili 10 gr suvog kvasca
- 50 ml ulja
- oko 1 kg mekog brašna
- još nam je potrebno i ulje za prženje
Priprema:
Zagrejati vodu da bude topla pa izmrviti kvasac i dodati šećer i sve promešati.
Zatim dodati nešto malo manje od 500 gr brašna, so i skoro svo ulje, ostaviti 1 – 2 kašike i opet sve izmešati.
Postepeno dodavati po malo brašna i sve mešati varjačom ( može i rukom ali je ovako praktičnije ).
Brašno dodajemo sve dok testo ne postane malo tvrđe ( da ne može da se meša varjačom ) i na kraju ga umesimo rukom.
Treba da bude mekano i malo lepljivo za ruke. Dodajemo brašno sve dok se lepo ne umesi.
Na mešenje smo utrošili nekih 900 gr brašna, a ostatak će nam poslužiti da testo premesimo i kada budemo razvlačili.
Umešeno testo preliti sa onim ostavljenim uljem, još malo ivice testa saviti ka sredini, okrenuti i uobličiti u krug rukom pa prekriti krpom i ostaviti da odstoji oko sat vremena.
Nadošlo testo nakon sat vremena uz malo brašna premesiti pa razvući na debljinu 0,5 – 1 cm.
Iseći nožem na kvadrate ili pravougaonike pa ostaviti da dostoji dok se ulje zagreje.
U dublji sud usuti dosta ulja (kao za krofne) i zagrejati na najjaču vatru. Kada se ulje zagrejalo, tek onda zasecati testo i naopako spuštati u vrelo ulje.
Ne zasecamo ranije jer bi se ti otvori zatvorili dok sačekamo da se ulje zagreje, a testo naraste.
Mekike okrećemo kada od dole dobiju zlatno žutu boju.
Na kraju mekike vadimo na papirni ubrus da se ocede pa mogu da se posluže.
