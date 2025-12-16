Doručak koji ćete uvek rado praviti: Posne mekike neodoljivog ukusa

Mekike, omiljena poslastica koja nas momentalno vraća u detinjstvo i kuhinju naših baka. Posne mekike biće vam omiljeni doručak tokom posta.

Posne mekike koje se mogu praviti i u toku posta, doručak koji možete brzo i lako napraviti, neodoljivog su ukusa. Odlične za vreme posta

Mekike su omiljena poslastica koja nas momentalno vraća u detinjstvo i kuhinju naših baka. Jedu se na bezbroj načina – uz med, džem, čokoladni krem, ili pak uz sir, kajmak, pršutu… Vole ih i stari i mladi, ali često nas odvraća dugo čekanje da testo naraste.

Posne mekike koje se mogu praviti i u toku posta, a od ovog testa mogu da se prave i krofne kao i testo za picu ili kiflice, univerzalno je

Sastojci za posne mekike:

500 ml vode

1 kašika šećera

1 kašika soli

40 gr svežeg ili 10 gr suvog kvasca

50 ml ulja

oko 1 kg mekog brašna

još nam je potrebno i ulje za prženje

Priprema:

Zagrejati vodu da bude topla pa izmrviti kvasac i dodati šećer i sve promešati.

Zatim dodati nešto malo manje od 500 gr brašna, so i skoro svo ulje, ostaviti 1 – 2 kašike i opet sve izmešati.

Postepeno dodavati po malo brašna i sve mešati varjačom ( može i rukom ali je ovako praktičnije ).

Brašno dodajemo sve dok testo ne postane malo tvrđe ( da ne može da se meša varjačom ) i na kraju ga umesimo rukom.

Treba da bude mekano i malo lepljivo za ruke. Dodajemo brašno sve dok se lepo ne umesi.

Na mešenje smo utrošili nekih 900 gr brašna, a ostatak će nam poslužiti da testo premesimo i kada budemo razvlačili.

Umešeno testo preliti sa onim ostavljenim uljem, još malo ivice testa saviti ka sredini, okrenuti i uobličiti u krug rukom pa prekriti krpom i ostaviti da odstoji oko sat vremena.

Nadošlo testo nakon sat vremena uz malo brašna premesiti pa razvući na debljinu 0,5 – 1 cm.

Iseći nožem na kvadrate ili pravougaonike pa ostaviti da dostoji dok se ulje zagreje.

U dublji sud usuti dosta ulja (kao za krofne) i zagrejati na najjaču vatru. Kada se ulje zagrejalo, tek onda zasecati testo i naopako spuštati u vrelo ulje.

Ne zasecamo ranije jer bi se ti otvori zatvorili dok sačekamo da se ulje zagreje, a testo naraste.

Mekike okrećemo kada od dole dobiju zlatno žutu boju.

Na kraju mekike vadimo na papirni ubrus da se ocede pa mogu da se posluže.

