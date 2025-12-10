Mnogi tvrde da je moravski posni pasulj najbolje posno jelo ikad (recept)

Moravski posni pasulj verovatno do sada niste pripremali, a mnogi smatraju da je to najbolje posno jelo ikad napravljeno.
Ako ste savladali osnove pripremanja pasulja, onda isprobajte i ovaj neobičan način kuvanja moravskog pasulja.
Moravski posni pasulj će vas osvojiti već pri prvom zalogaju. Idealan je za svaki dan, posebno kada želite nešto lepo, jednostavno i zdravo.
Potrebno je:
- 800 grama do 1 kg pasulja
- 1 glavica belog luka
- 2 l vode
- 3-4 glavice crnog luka
- 1 kašika brašna, so, suvi začin, začinska crvena paprika, biber
- Suva paprika za punjenje, a možete koristi i svežu ili papriku iz turšije.
Priprema:
Pasulj stavite u vodu pa kuvajte oko sat vremena. U tiganj stavite luk da se dinsta, pa mu dodajte začine a potom i proceđen pasulj, kao i malo vode iz pasulja.
Paprike punite pasuljem pa ređajte u vatrostalnu činiju ili grne. Zalijte sa malo vode iz kuvanog pasulja.
Stavite sve u rernu na 200 stepeni Celzijusa oko jedan i po do dva sata.
(Krstarica/Lepote Srbije)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com