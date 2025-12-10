Mnogi tvrde da je moravski posni pasulj najbolje posno jelo ikad (recept)

Moravski posni pasulj verovatno do sada niste spremali, a veoma zdrav pun vlakana. Mnogi tvrde da je to najbolji posni specijalitet ikad.

Moravski posni pasulj verovatno do sada niste pripremali, a mnogi smatraju da je to najbolje posno jelo ikad napravljeno.

Ako ste savladali osnove pripremanja pasulja, onda isprobajte i ovaj neobičan način kuvanja moravskog pasulja.

Moravski posni pasulj će vas osvojiti već pri prvom zalogaju. Idealan je za svaki dan, posebno kada želite nešto lepo, jednostavno i zdravo.

Potrebno je:

800 grama do 1 kg pasulja

1 glavica belog luka

2 l vode

3-4 glavice crnog luka

1 kašika brašna, so, suvi začin, začinska crvena paprika, biber

Suva paprika za punjenje, a možete koristi i svežu ili papriku iz turšije.

Priprema:

Pasulj stavite u vodu pa kuvajte oko sat vremena. U tiganj stavite luk da se dinsta, pa mu dodajte začine a potom i proceđen pasulj, kao i malo vode iz pasulja.

Paprike punite pasuljem pa ređajte u vatrostalnu činiju ili grne. Zalijte sa malo vode iz kuvanog pasulja.

Stavite sve u rernu na 200 stepeni Celzijusa oko jedan i po do dva sata.

(Krstarica/Lepote Srbije)

