Bolje i od pečenja: Najtraženiji posni recepti koje ćete kuvati i kada prođe post

Najlepša posna jela nisu samo nužda, već pravi užitak za čitavu porodicu. Otkrijte recepte koji greju dušu i odmah isprobajte ukusna variva.

Mnogi misle da post znači odricanje od ukusa, ali tu greše. Najlepša posna jela zapravo nastaju kada zaboravite na pekare i vratite se šporetu. Suvo pecivo samo zamara stomak, dok pravi kuvani obrok vraća energiju momentalno.

Zašto je kuvana hrana bolja od peciva?

Kuvana hrana hidrira organizam, sadrži više vlakana i drži sitost duže bez naglih skokova šećera u krvi, za razliku od suhomesnatih proizvoda i testa.

Problem nastaje jer ljudi često nemaju ideju šta da kuvaju kada izbace meso. Tada se okreću testu, a kilogrami se samo lepe. Rešenje je jednostavnije nego što mislite. Potrebno vam je samo malo povrća i par trikova koje su koristile naše bake.

Pasulj na vodi: Kralj trpeze

Nema ništa lepše od gustog pasulja. Tradicionalna posna kuhinja nezamisliva je bez ovog jela. Mnogi ga izbegavaju jer misle da je bezukusan bez suvog mesa. Greška. Tajna je u dinstanju luka na vodi dok se potpuno ne raspadne.

Koristite šareni pasulj jer je kremastiji.

Dodajte šargarepu seckanu na kolutove pred kraj.

Ubacite kašiku tucane paprike za puniji ukus.

Krompir paprikaš bez mesa

Ovo je mnogima omiljeni zdrav ručak za post. Ključ je u gustini. Ne koristite brašno za zapršku. Umesto toga, izvadite dva kuvana krompira, izgnječite ih viljuškom i vratite u šerpu. To će jelu dati savršenu teksturu. Ovi ukusni recepti na vodi dokazuju da masnoća nije presudna za dobar ukus.

Sladak kupus sa dimljenom paprikom

Kada tražite kuvana jela bez mesa, sladak kupus je pun pogodak. Isprobao sam razne verzije, ali dodavanje dimljene paprike menja sve. Daje onu aromu koju inače dobijate od suhomesnatog. Kupus isecite na krupnije kocke, ne na rezance. Tako se neće pretvoriti u kašu tokom dugog krčkanja.

Kako poboljšati ukus posnih jela?

Ljudi često prave grešku i samo bare povrće. To niko ne voli da jede. Povrće mora da se krčka u sopstvenom soku. Lagani obroci od povrća postaju specijalitet kada dodate sveže začine na samom kraju. Peršun i celer dodajte tek kada isključite ringlu. Tako zadržavaju miris.

Spremite najlepša posna jela još danas i videćete razliku u energiji. Stomak će vam biti zahvalan, a ukućani će tražiti repete.

Odgovori na pitanja koja nam najčešće šaljete

1. Kako da zgusnem jelo bez zaprške od brašna?

Najbolji način je da izblendate deo kuvanog povrća iz šerpe i vratite ga nazad u jelo. To daje prirodnu gustinu.

2. Šta da radim da me pasulj ne nadima?

Obavezno prospite prvu vodu nakon ključanja i dodajte prstohvat nane ili kima tokom kuvanja.

3. Kako da luk bude staklast bez ulja?

Luk dinstajte na tihoj vatri uz dodavanje po malo tople vode i prstohvat soli dok potpuno ne omekša.

Koji je vaš tajni sastojak koji posno jelo pretvara u gozbu?

