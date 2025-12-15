Najukusnija posna sarma ikada, bolja nego mrsna: Kombinacija namirnica će vas potpuno iznenaditi

Kada probate ovaj recept, nećete se pokajati. Ovo je najukusnija posna sarma od kiselog kupusa sa ovim neobičnim dodacima i brzo se sprema.

Kombinacija namirnica za posnu sarmu će vas oduševiti i potpuno iznenaditi. Ovo je najukusnija posna sarma ikada, mnogi se kunu da je ukusnija od mrsne.

Posna sarma od kiselog kupusa koju ćete spremiti u toku posnih dana je bolja nego mrsna.

Nema boljeg i ukusnijeg ručka u vreme posta od posnih sarmica. Kada jednom probate ovaj recept, nećete se pokajati. Čak će postati deo vašeg redovnog menija. Brzo se sprema, a ukus je neodoljiv! Ovo je najukusnija posna sarma koju ćete napraviti.

Za fil:

2 crna luka

1 praziluk

1 šargarepa

200 g pirinča

100 g pečuraka

400 g tunjevine

kiseli kupus

Za preliv:

1 kašičica slatke paprike

3 čena belog luka

voda

Priprema:

Za početak, sitno iseckajte crni luk i praziluk, pa izdinstajte na ulju. Zatim dodajte šargarepu i seckane pečurke. Posolite.

Operite pirinač i dodajte u smesu. Dodajte začine po ukusu, dodajte proceđenu tunjevinu. Listove kupusa prethodno operite, stavite nadev i urolajte.

Zatim ređajte u nauljenu tepsiju i sipajte preliv od pomešanog mlevenog belog luka, vode i slatke paprike.

Pecite oko 30 minuta na 200 stepeni.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com