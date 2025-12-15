Najukusnija posna sarma ikada, bolja nego mrsna: Kombinacija namirnica će vas potpuno iznenaditi

Kombinacija namirnica za posnu sarmu će vas oduševiti i potpuno iznenaditi. Ovo je najukusnija posna sarma ikada, mnogi se kunu da je ukusnija od mrsne.
Posna sarma od kiselog kupusa koju ćete spremiti u toku posnih dana je bolja nego mrsna.
Nema boljeg i ukusnijeg ručka u vreme posta od posnih sarmica. Kada jednom probate ovaj recept, nećete se pokajati. Čak će postati deo vašeg redovnog menija. Brzo se sprema, a ukus je neodoljiv! Ovo je najukusnija posna sarma koju ćete napraviti.
Za fil:
- 2 crna luka
- 1 praziluk
- 1 šargarepa
- 200 g pirinča
- 100 g pečuraka
- 400 g tunjevine
- kiseli kupus
Za preliv:
- 1 kašičica slatke paprike
- 3 čena belog luka
- voda
Priprema:
Za početak, sitno iseckajte crni luk i praziluk, pa izdinstajte na ulju. Zatim dodajte šargarepu i seckane pečurke. Posolite.
Operite pirinač i dodajte u smesu. Dodajte začine po ukusu, dodajte proceđenu tunjevinu. Listove kupusa prethodno operite, stavite nadev i urolajte.
Zatim ređajte u nauljenu tepsiju i sipajte preliv od pomešanog mlevenog belog luka, vode i slatke paprike.
Pecite oko 30 minuta na 200 stepeni.
