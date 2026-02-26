Najukusnije posne punjene paprike: Ko kaže da bez mesa ne valja, taj ovo nije probao

Ove posne punjene paprike imaju sočan fil od krompira i pirinča. Jeftin, zasitan i preukusan specijalitet!

Umesto mesa, isprobajte ovaj sjajan recept za posne punjene paprike. Jednostavno, a ukus je neponovljiv.

Svako malo se obradujemo ručkom koji dom ispuni divnim mirisom – punjene paprike. Kako je u toku post, prava je prilika da ovaj specijalitet pripremite po nešto drugačijem receptu.

Verujte, oduševićete se dobrim ukusom, a verovatno i nastaviti da ih pripremate na ovaj način i ka prođe vreme posta.

Sastojci za posne punjene paprike:

5 paprika

1 šolja pirinča

5 krompira, naseckanih na kockice

3 šargarepe

aleva paprika

so

biber

2 čena belog luka

1 glvica crnog luka

peršun

1 paradajz

voda

Priprema:

Paprike otvorite i očistite iznutra. Vodite računa da se nee izlome.

Propržite luk, šargarepu i dodajte krompir, pa sve izdinstajte zajedno. Dodajte šolju pirinča, a onda i začine.

Ne morate mnogo ostaviti da se krčka, jer će se lepo obariti sa paprikama.

Poređajte paprike i ubacite kašičicom fil.

Zatvorite sa paradajzom, tako što ćete komadiće iseći i uglaviti ih na vrhu.

Ostatak fila ako ima slobodno ubacite sa strane. U šerpu u kojoj ste pravili fil, dodajte malo vode, pa time zalijte paprike.

Preklopite tepsiju sa nakvašenim papirom za pečenje, pa prekrijte sa dve aluminijumske folije. Folije izbušite čačkalicom tako da napravite rupice za vazduh.

Pecite na 200 stepeni oko 40 minuta, pa smanjite malo vatru posle 20 minuta. Pred kraj kinite foliju i papir i ostavite da paprike dobiju malo boje. Prijatno!

Posne varijacije fila: 3 ideje umesto standardnog pirinča

Ovaj recept za posne punjene paprike s krompirom je odlična baza. Ali ako želite da promenite teksturu i ukus fila, isprobajte jednu od ovih ideja, koje su takođe 100% posne:

1. Fil sa lećom i povrćem:

Umesto pirinča i krompira, koristite kuvanu braon ili zelenu leću. Pomešajte je sa dinstanim lukom, šargarepom i dodajte sitno seckane pečurke za umami ukus. Obavezno začinite dimljenom alevom paprikom.

2. Kinoa i bundeva fil:

Koristite kuvanu kinou. Narendajte manju tikvicu ili bundevu i pomešajte sa dinstanim lukom i belim lukom. Začinite kurkumom i đumbirom za egzotičniji ukus.

3. Fil sa pečurkama i orasima

Izdinstajte veliku količinu pečuraka (šampinjone i bukovače) sa lukom. Pri kraju dodajte šaku sitno seckanih oraha. Sojinom umaku možete dodati malo arome.

Bilo da postite ili samo želite lagan, ali izuzetno zasitan ručak, ove posne punjene paprike su rešenje! Fil od krompira i pirinča je čista klasika, a uz trikove za pečenje i naše predloge za varijacije (leća, pečurke), ovo jelo nikada neće biti monotono. Dokaz da posna hrana može biti neponovljivo ukusna!

