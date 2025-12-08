Najukusniji posni ručak: Punjene paprike na vodi koje imaju bolji ukus od onih sa mesom!

Koliko puta ste se našli pred izazovom strogog posta, želeći nešto toplo i utešno, a da pritom ne prekršite pravila? Punjene paprike na vodi su kulinarsko čudo koje dokazuje da odsustvo masti ne znači i odsustvo bogatog ukusa. Tajna leži u sporom dinstanju povrća u sopstvenom soku i pažljivo odabranoj mešavini začina koja pirinču daje neverovatnu aromu.
Mnogi veruju da je jelo bez ulja suvo i bezlično, ali ovaj recept će vas uveriti u suprotno. Korišćenjem prirodne slatkoće luka i kiselosti paradajza, dobićete sos koji je gust i slastan, baš kao da se krčkao satima. Vaša kuhinja će zamirisati na dom, a ukućani neće ni primetiti razliku.
Kako se prave savršene punjene paprike na vodi?
Priprema ovog jela zahteva strpljenje, ali je proces jednostavan. Ključ je u takozvanom „dinstanju na vodi“. Umesto da luk pržite na ulju, dinstajte ga na malo vode dok ne postane staklast i potpuno mekan. Ovo je baza koja garantuje da će vaše punjene paprike na vodi biti sočne.
Potrebni sastojci:
- 8-10 babura paprika srednje veličine
- 1 šolja pirinča (okruglo zrno)
- 2 glavice crnog luka (sitno seckane)
- 2 šargarepe (rendane)
- 500ml pasiranog paradajza
- Svež peršun, so, biber, aleva paprika
Pomešajte dinstani luk, rendanu šargarepu i pirinač. Dodajte začine po želji – nemojte štedeti na peršunu, on daje svežinu. Napunite očišćene paprike, ali ne do vrha, jer pirinač bubri. Poređajte ih u šerpu ili vatrostalnu posudu, prelijte pasiranim paradajzom i dolijte vode da paprike ogreznu. Kuvajte na tihoj vatri ili pecite u rerni poklopljeno dok tečnost ne ispari na pola, a sos se ne zgusne.
Tajna sastojka za koju niste znali
Želite da pojačate ukus? Dodajte šaku mlevenih oraha ili semenki suncokreta u smesu sa pirinčem. Iako ne koristite ulje, prirodne masnoće iz orašastih plodova daće jelu teksturu koja podseća na mleveno meso, a ukus će biti fenomenalan.
Zašto će ovaj recept promeniti vaš pogled na post?
Kada poželite lagan, a ukusan obrok koji okuplja celu porodicu, punjene paprike na vodi su pravi izbor. One nisu samo recept – već način da unesete radost za stolom bez griže savesti.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com