Najukusniji posni ručak: Punjene paprike na vodi koje imaju bolji ukus od onih sa mesom!

Otkrijte kako se spremaju punjene paprike na vodi koje oduševljavaju ukusom! Ovaj recept za strogi post donosi sočnost bez kapi ulja.

Koliko puta ste se našli pred izazovom strogog posta, želeći nešto toplo i utešno, a da pritom ne prekršite pravila? Punjene paprike na vodi su kulinarsko čudo koje dokazuje da odsustvo masti ne znači i odsustvo bogatog ukusa. Tajna leži u sporom dinstanju povrća u sopstvenom soku i pažljivo odabranoj mešavini začina koja pirinču daje neverovatnu aromu.

Mnogi veruju da je jelo bez ulja suvo i bezlično, ali ovaj recept će vas uveriti u suprotno. Korišćenjem prirodne slatkoće luka i kiselosti paradajza, dobićete sos koji je gust i slastan, baš kao da se krčkao satima. Vaša kuhinja će zamirisati na dom, a ukućani neće ni primetiti razliku.

Kako se prave savršene punjene paprike na vodi?

Priprema ovog jela zahteva strpljenje, ali je proces jednostavan. Ključ je u takozvanom „dinstanju na vodi“. Umesto da luk pržite na ulju, dinstajte ga na malo vode dok ne postane staklast i potpuno mekan. Ovo je baza koja garantuje da će vaše punjene paprike na vodi biti sočne.

Potrebni sastojci:

8-10 babura paprika srednje veličine

1 šolja pirinča (okruglo zrno)

2 glavice crnog luka (sitno seckane)

2 šargarepe (rendane)

500ml pasiranog paradajza

Svež peršun, so, biber, aleva paprika

Pomešajte dinstani luk, rendanu šargarepu i pirinač. Dodajte začine po želji – nemojte štedeti na peršunu, on daje svežinu. Napunite očišćene paprike, ali ne do vrha, jer pirinač bubri. Poređajte ih u šerpu ili vatrostalnu posudu, prelijte pasiranim paradajzom i dolijte vode da paprike ogreznu. Kuvajte na tihoj vatri ili pecite u rerni poklopljeno dok tečnost ne ispari na pola, a sos se ne zgusne.

Tajna sastojka za koju niste znali

Želite da pojačate ukus? Dodajte šaku mlevenih oraha ili semenki suncokreta u smesu sa pirinčem. Iako ne koristite ulje, prirodne masnoće iz orašastih plodova daće jelu teksturu koja podseća na mleveno meso, a ukus će biti fenomenalan.

Zašto će ovaj recept promeniti vaš pogled na post?

Kada poželite lagan, a ukusan obrok koji okuplja celu porodicu, punjene paprike na vodi su pravi izbor. One nisu samo recept – već način da unesete radost za stolom bez griže savesti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com