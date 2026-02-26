Napravite paprike punjene sa samo 2 namirnice, idealne za post na vodi (recept)

Ako se pridržavate posta, napravite punjene paprike sa samo sojinim ljuspicama i pirinčem. Idealne su ako postite na vodi.

Idealno za post na vodi i sprema se za tren oka. Napravite paprike punjene sa samo ove dve namirnice.

Punjene paprike su jelo koje se tradicionalno sprema u našim krajevima. Dovoljno je da uložite malo truda, vremena i neki gram ljubavi.

Kako je u toku Uskršnji post predstavljamo vam sjajan recept za posne punjene paprike koje možete da jedete i kada se posti na vodi. Oduševićete se dobrim ukusom, a verovatno i nastaviti da ih pripremate na ovaj način i kada prođe vreme posta.

Ako se pridržavate posta, onda napravite paprike punjene sojinim ljuspicama i pirinčem

Punjene paprike su jelo koje se tradicionalno sprema u našim krajevima, a obično se pune mlevenim mesom i pirinčem. Postoje različiti recept za ovo jelo, a u poslednje vreme su popularne postale i pečene paprike punjene sirom.

Sastojci:

4 crvene paprike šilje

1 manji praziluk

100 g sojinih ljuspica

200 g šampinjona

100 g pirinča

1 krompir

Zaprška:

1 kašičica brašna

voda

Priprema:

Sojine ljuspice potopite da nabubre, nekih 10 minuta.

U tiganju na malo vode prodinstajte pečurke koje ste iseckali, ako je potrebno sipajte još malo vode. Začinite po želji, pa dodajte sojine ljuspice.

Promešajte i onda dodajte pirinač koji ste prethodno skuvali. Sve lepo sjedinite.

Paprike očistite, pa napunite nadevom, a onda zatvorite krompirom koji ste isekli na kolutove. Poređajte u posudu, pa prelijte vodom.

U tepsiju sa paprikama sipajte zapršku (brašno koje ste pomešali sa vodom), pa pecite u rerni na 200°C oko 30 minuta.

(Stvar ukusa)

