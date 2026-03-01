Jelo koje je jače od mesa: Najbolji posni ručak za malo para po starinskom vojvođanskom receptu!

Nasuvo sa krompirom je idealan posni obrok koji štedi novac a pruža energiju za ceo dan. Probajte ovaj provereni recept već danas.
Nasuvo sa krompirom često nepravedno pada u zaborav pored modernih jela. Svi ponekad pomislimo da ručak nije potpun ako nema mesa na stolu. To je velika zabluda.
Ovaj starinski specijalitet dokazuje suprotno. Pruža neverovatan osećaj sitosti i vraća nas u detinjstvo jednim zalogajem. Priprema je jednostavna, ali zahteva strpljenje kod dinstanja luka. Upravo tu većina greši i dobije bezukusnu kašu.
Kako se priprema savršeno nasuvo sa krompirom?
Pravi ukus dobijate kada koristite istu razmeru krompira i testenine. Luk dinstajte polako na ulju dok ne postane potpuno staklast i sladak, pa tek onda dodajte začinsku papriku da ne zagori.
Mnogi kuvari početnici zaborave da krompir treba da se delimično raspadne. Tako se skrob poveže sa testom i stvori kremastu teksturu bez dodavanja pavlake ili jaja. Ovo je suština koju nosi pravi grenadir marš. Ne treba vam skupih namirnica da biste nahranili porodicu. Potrebno je samo malo vremena i ljubavi prema tradiciji.
Sastojci i postupak pripreme
Za ovaj posni ručak ne treba vam mnogo novca. Verovatno sve sastojke već imate u kuhinji. Ključ je u kvalitetnom krompiru koji se lepo kuva.
- 500g testenine (flekice su najbolji izbor)
- 500g krompira (beli je bolji za gnječenje)
- Dve velike glavice crnog luka
- Dve kašike kvalitetne crvene mlevene paprike
- Ulje, so i biber po ukusu
Krompir oljuštite i iseckajte na kocke. Kuvajte ga u slanoj vodi dok ne omekša. Testo sa krompirom zahteva da se testenina skuva odvojeno, ali ne previše. Procedite je dok je još čvrsta pod zubima. U širokoj šerpi na ulju dinstajte sitno seckan luk. Kada luk omekša, sklonite sa vatre i umešajte papriku. Vratite krompir u šerpu i blago ga izgnječite viljuškom. Na kraju dodajte testeninu i sve dobro izmešajte na tihoj vatri par minuta.
Ovo vojvođansko jelo trpi jake začine. Slobodno dodajte više bibera ako volite pikantniji ukus. Neki vole da jelo zapeku u rerni, ali izvorni recept podrazumeva pripremu na ringli. Tako krompiruša ostaje sočna.
Često postavljana pitanja
- Da li mogu da koristim makarone umesto flekica?
Možete, ali se makarone teže sjedinjuju sa krompirom. Flekice imaju ravnu površinu koja bolje upija dinstani luk i začine.
- Kako da podgrejem jelo a da se ne osuši?
Dodajte kašiku vode ili malo ulja u tiganj pre zagrevanja. Poklopite i ostavite na tihoj vatri nekoliko minuta da para omekša testo.
- Koju vrstu krompira preporučujete za ovo jelo?
Beli krompir je najbolji izbor zbog većeg sadržaja skroba. On se lakše gnječi i bolje povezuje sve sastojke u kompaktnu celinu.
Kakva su Vaša iskustva sa ovim jelom, da li dodajete još neki začin koji menja sve?
