Jelo koje je jače od mesa: Najbolji posni ručak za malo para po starinskom vojvođanskom receptu!

Nasuvo sa krompirom je idealan posni obrok koji štedi novac a pruža energiju za ceo dan. Probajte ovaj provereni recept već danas.

Nasuvo sa krompirom često nepravedno pada u zaborav pored modernih jela. Svi ponekad pomislimo da ručak nije potpun ako nema mesa na stolu. To je velika zabluda.

Ovaj starinski specijalitet dokazuje suprotno. Pruža neverovatan osećaj sitosti i vraća nas u detinjstvo jednim zalogajem. Priprema je jednostavna, ali zahteva strpljenje kod dinstanja luka. Upravo tu većina greši i dobije bezukusnu kašu.

Kako se priprema savršeno nasuvo sa krompirom?

Pravi ukus dobijate kada koristite istu razmeru krompira i testenine. Luk dinstajte polako na ulju dok ne postane potpuno staklast i sladak, pa tek onda dodajte začinsku papriku da ne zagori.

Mnogi kuvari početnici zaborave da krompir treba da se delimično raspadne. Tako se skrob poveže sa testom i stvori kremastu teksturu bez dodavanja pavlake ili jaja. Ovo je suština koju nosi pravi grenadir marš. Ne treba vam skupih namirnica da biste nahranili porodicu. Potrebno je samo malo vremena i ljubavi prema tradiciji.

Sastojci i postupak pripreme

Za ovaj posni ručak ne treba vam mnogo novca. Verovatno sve sastojke već imate u kuhinji. Ključ je u kvalitetnom krompiru koji se lepo kuva.

500g testenine (flekice su najbolji izbor)

500g krompira (beli je bolji za gnječenje)

Dve velike glavice crnog luka

Dve kašike kvalitetne crvene mlevene paprike

Ulje, so i biber po ukusu

Krompir oljuštite i iseckajte na kocke. Kuvajte ga u slanoj vodi dok ne omekša. Testo sa krompirom zahteva da se testenina skuva odvojeno, ali ne previše. Procedite je dok je još čvrsta pod zubima. U širokoj šerpi na ulju dinstajte sitno seckan luk. Kada luk omekša, sklonite sa vatre i umešajte papriku. Vratite krompir u šerpu i blago ga izgnječite viljuškom. Na kraju dodajte testeninu i sve dobro izmešajte na tihoj vatri par minuta.

Ovo vojvođansko jelo trpi jake začine. Slobodno dodajte više bibera ako volite pikantniji ukus. Neki vole da jelo zapeku u rerni, ali izvorni recept podrazumeva pripremu na ringli. Tako krompiruša ostaje sočna.

Često postavljana pitanja

Da li mogu da koristim makarone umesto flekica?

Možete, ali se makarone teže sjedinjuju sa krompirom. Flekice imaju ravnu površinu koja bolje upija dinstani luk i začine.

Kako da podgrejem jelo a da se ne osuši?

Dodajte kašiku vode ili malo ulja u tiganj pre zagrevanja. Poklopite i ostavite na tihoj vatri nekoliko minuta da para omekša testo.

Koju vrstu krompira preporučujete za ovo jelo?

Beli krompir je najbolji izbor zbog većeg sadržaja skroba. On se lakše gnječi i bolje povezuje sve sastojke u kompaktnu celinu.

Kakva su Vaša iskustva sa ovim jelom, da li dodajete još neki začin koji menja sve?

