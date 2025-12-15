Nikoljdanska posna pita od kupljenih kora: Meka i sočna, ukusnija nego od domaćih, a pravi se za tren!

Recept po kom se pravi nikoljdanska posna pita, koju možete spremiti za doručak ili večeru, ali i za posnu slavsku trpezu.

Nikoljdanska posna pita od kupljenih kora može da izgleda kao da je napravljena od domaćih kora, ako se napravi na ovaj način.

U toku posta osim kuvanih jela možete da napravite i nikoljdansku posnu pitu, Oduševićete sve ukućane, i nema šanse da im se neće svideti. Preukusna je i tražiće se zalogaj više.

Danas donosimo ukusni recept po kom se pravi nikoljdanska posna pita, koju možete spremiti za doručak ili večeru, ali i za posnu slavsku trpezu. Svi će biti oduševljeni.

Osnovne informacije:

Kuhinja: Tradicionalna / Balkanska / Posna

Vreme pripreme: 30–35 minuta

Vreme pečenja: 25 minuta

Ukupno vreme: oko 60 minuta

Porcija: 6–8 porcija

Kalorije: oko 300–350 kcal po porciji

Težina pripreme: Srednje zahtevno

Potrebno je:

1 struk praziluka

1 kg kiselog kupusa

Ulje za prženje i voda za dolivanje prilikom prženja ili dinstanja

500 g gotovih kora

Preliv

2 kašike brašna

200 do 250 ml piva

150 ml piva za prelivanje gotovih kora

Priprema:

Prvo pripremite fil tako što ćete na ulju izdinstati praziluk i seckan kiseo kupus.

Zatim koru premažite sa prelivom do piva i dve kašike brašna.

Filujte i urolajte kao pravu pitu.

Sve savijene pitice prelijte sa pivom, pa pecite u zagrejanoj rerni oko 25 minuta.

