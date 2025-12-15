Nikoljdanska posna pita od kupljenih kora: Meka i sočna, ukusnija nego od domaćih, a pravi se za tren!

Recept po kom se pravi nikoljdanska posna pita, koju možete spremiti za doručak ili večeru, ali i za posnu slavsku trpezu.

Nikoljdanska posna pita od kupljenih kora može da izgleda kao da je napravljena od domaćih kora, ako se napravi na ovaj način.

U toku posta osim kuvanih jela možete da napravite i nikoljdansku posnu pitu, Oduševićete sve ukućane, i nema šanse da im se neće svideti. Preukusna je i tražiće se zalogaj više.

Danas donosimo ukusni recept po kom se pravi nikoljdanska posna pita, koju možete spremiti za doručak ili večeru, ali i za posnu slavsku trpezu. Svi će biti oduševljeni.

Osnovne informacije:

  • Kuhinja: Tradicionalna / Balkanska / Posna
  • Vreme pripreme: 30–35 minuta
  • Vreme pečenja: 25 minuta
  • Ukupno vreme: oko 60 minuta
  • Porcija: 6–8 porcija
  • Kalorije: oko 300–350 kcal po porciji
  • Težina pripreme: Srednje zahtevno

Potrebno je:

  • 1 struk praziluka
  • 1 kg kiselog kupusa
  • Ulje za prženje i voda za dolivanje prilikom prženja ili dinstanja
  • 500 g gotovih kora

Preliv

  • 2 kašike brašna
  • 200 do 250 ml piva
  • 150 ml piva za prelivanje gotovih kora

Priprema: 

Prvo pripremite fil tako što ćete na ulju izdinstati praziluk i seckan kiseo kupus.

Zatim koru premažite sa prelivom do piva i dve kašike brašna.

Filujte i urolajte kao pravu pitu.

Sve savijene pitice prelijte sa pivom, pa pecite u zagrejanoj rerni oko 25 minuta.

