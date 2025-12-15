Nikoljdanska posna pita od kupljenih kora: Meka i sočna, ukusnija nego od domaćih, a pravi se za tren!

Nikoljdanska posna pita od kupljenih kora može da izgleda kao da je napravljena od domaćih kora, ako se napravi na ovaj način.
U toku posta osim kuvanih jela možete da napravite i nikoljdansku posnu pitu, Oduševićete sve ukućane, i nema šanse da im se neće svideti. Preukusna je i tražiće se zalogaj više.
Danas donosimo ukusni recept po kom se pravi nikoljdanska posna pita, koju možete spremiti za doručak ili večeru, ali i za posnu slavsku trpezu. Svi će biti oduševljeni.
Osnovne informacije:
- Kuhinja: Tradicionalna / Balkanska / Posna
- Vreme pripreme: 30–35 minuta
- Vreme pečenja: 25 minuta
- Ukupno vreme: oko 60 minuta
- Porcija: 6–8 porcija
- Kalorije: oko 300–350 kcal po porciji
- Težina pripreme: Srednje zahtevno
Potrebno je:
- 1 struk praziluka
- 1 kg kiselog kupusa
- Ulje za prženje i voda za dolivanje prilikom prženja ili dinstanja
- 500 g gotovih kora
Preliv
- 2 kašike brašna
- 200 do 250 ml piva
- 150 ml piva za prelivanje gotovih kora
Priprema:
Prvo pripremite fil tako što ćete na ulju izdinstati praziluk i seckan kiseo kupus.
Zatim koru premažite sa prelivom do piva i dve kašike brašna.
Filujte i urolajte kao pravu pitu.
Sve savijene pitice prelijte sa pivom, pa pecite u zagrejanoj rerni oko 25 minuta.
