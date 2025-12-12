Ova posna sarma se pravi za 15 minuta i svi traže repete – kupus se uopšte ne kuva

Zaboravite na sate u kuhinji! Ova posna sarma menja pravila – priprema traje samo 15 minuta, a ukus je neponovljiv.

Zvuk krčkanja na šporetu i miris koji podseća na bakinu kuhinju deluju kao nedostižan luksuz kada imate samo pola sata vremena. Međutim, posna sarma ne mora biti sinonim za celodnevno stajanje pored šporeta. Pred vama je recept koji ruši sve predrasude o komplikovanoj pripremi tradicionalnih jela.

Ovaj recept je spas za dane posta i užurbane rasporede. Najbolji deo? Kupus se uopšte ne kuva pre zavijanja, a fil se ne dinsta satima. Sve se dešava brzo, lako i sa rezultatom koji će vas oduševiti.

Zašto je ova posna sarma revolucija u kuhinji?

Tajna ovog recepta leži u takozvanoj „sirovoj metodi“. Tradicionalna posna sarma često zahteva dinstanje luka, praziluka i pirinča pre nego što se uopšte počne sa zavijanjem. Ovde preskačemo taj korak. Sastojci se sjedinjuju u sirovom stanju, čime se zadržavaju svi sokovi i arome unutar lista kupusa tokom termičke obrade. Upravo to čini pripremu munjevitom – vaše aktivno vreme rada je svega 15 minuta.

Korak-po-korak recept: Brza posna sarma

Za pripremu ovog jela ne trebaju vam skupe namirnice, već ono što verovatno već imate u špajzu. Pripremite dublju posudu i naoštrite nož.

Potrebni sastojci:

1 glavica kiselog kupusa (srednje veličine)

300g pirinča (okruglo zrno je najbolje za vezivanje)

2 struka praziluka (ili 2 glavice crnog luka)

3 veće šargarepe

150g mlevenih oraha (ovo je tajni sastojak za punoću ukusa)

Začini: so, biber, 2 kašike dimljene aleve paprike, suvi začin, lovorov list

2 dl ulja

Postupak pripreme:

1. Priprema povrća: Praziluk sitno iseckajte, a šargarepu izrendajte na krupno rende. Ne dinstajte ih! Samo ih ubacite u veliku činiju.

2. Magija fila: U činiju sa povrćem dodajte opran pirinač i mlevene orahe. Dodajte začine – budite velikodušni sa dimljenom paprikom jer ona daje onaj prepoznatljivi šmek dimljenog mesa koji često nedostaje u posnim jelima. Sve dobro promešajte rukama dok se sastojci ne sjedine.

3. Priprema lista: Odvojite listove kupusa. Ako je kupus previše slan ili kiseo, kratko isperite listove pod hladnom vodom. Odstranite tvrdi koren sa svakog lista kako bi se posna sarma lakše zavijala.

4. Brzo zavijanje: Na dlan stavite list, u sredinu kašiku fila, preklopite ivice i čvrsto urolajte. Ređajte ih gusto u nauljenu šerpu ili pekač. Budući da je fil sirov, pirinač će bubriti, pa nemojte previše zatezati listove da ne bi popucali.

5. Krčkanje: Nalijte vodom da ogrezne (da sarme budu pokrivene), dodajte još malo ulja i lovorov list. Poklopite i stavite u rernu na 200 stepeni ili na ringlu na srednju vatru. Vreme kuvanja je oko sat vremena, ali vaše aktivno učešće je završeno onog trenutka kada ste ih stavili u šerpu.

Bonus varijanta

Ako želite dodatnu teksturu, u smesu ubacite šaku suncokretovih semenki. One će tokom kuvanja omekšati taman toliko da podsećaju na teksturu mesa.

Zašto ovo radi?

Kombinacija skroba iz pirinča i ulja iz oraha stvara emulziju koja savršeno vezuje smesu bez potrebe za jajima. Kisela sredina kupusa pomaže da zrna pirinča ostanu celovita, a da se istovremeno savršeno skuvaju u sopstvenoj pari unutar lista.

Kako da posna sarma bude još bolja

Tostiranje oraha: Pre nego što ubacite orahe u smesu, kratko ih propržite na suvom tiganju. To će intenzivirati njihovu aromu i jelu dati dublji, bogatiji ukus. Zaprška bez brašna: Umesto klasične zaprške koja može biti teška za stomak, pomešajte kašičicu aleve paprike sa malo tople vode i ulja, pa prelijte sarme 10 minuta pre kraja pečenja. Dobićete savršenu boju i sjaj. Krompir kao podloga: Na dno šerpe poređajte kolutove sirovog krompira pre nego što složite sarmu. Krompir će upiti višak soli i masnoće, a sprečiće da sarma zagori.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ova posna sarma nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva, bez stresa i žurbe. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo malo čudo!

