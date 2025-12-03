Posna musaka kakvu još niste probali: Sočna, kremasta i bolja od one sa mesom!

Ako ste ikada pomislili da posna jela ne mogu biti jednako ukusna kao ona sa mesom, ova musaka će vas razuveriti. Sočna, kremasta i mirisna – donosi osećaj doma i topline, a pritom je lagana i zdrava.
Posna musaka je jedno od onih jela koje dokazuje da se od jednostavnih sastojaka može napraviti pravo remek‑delo. Umesto mesa, koristi se povrće i kremasti preliv koji daje punoću ukusa.
Sastojci:
- 1 kg krompira
- 2 tikvice ili 1 patlidžan
- 200 g šampinjona (opciono)
- 2 šargarepe
- 500 ml sojinog ili bademovog mleka
- 3 kašike brašna
- 3 kašike ulja
- So, biber, origano, muskatni oraščić po ukusu
- Prezle za hrskavu koricu (opciono)
Priprema:
- Krompir oljuštiti, iseći na tanke kolutove i kratko obariti (5 minuta).
- Tikvice ili patlidžan iseći na kolutove i kratko propržiti na ulju da omekšaju.
- Šargarepu narendati, a pečurke iseći na listiće.
- U tepsiju slagati slojeve: krompir, povrće, zatim preliti kremastom smesom.
- Preliv se pravi tako što se brašno kratko proprži na ulju, zatim se postepeno dodaje biljno mleko uz mešanje dok se ne dobije gust sos. Začiniti po ukusu.
- Na kraju sve preliti ostatkom sosa, posuti prezlama ako želite hrskavost, i peći na 200°C oko 40 minuta dok ne dobije zlatnu koricu.
Rezultat je musaka koja izgleda bogato, a ukusom podseća na klasičnu verziju – samo što je laganija i pogodna za dane posta ili vegansku ishranu.
Kako da vaša posna musaka bude savršena:
- Dodajte batat umesto krompira za slatkastu notu.
- Ubacite brokoli ili karfiol za dodatnu hranljivost.
- Preliv obogatite kašikom kvasca u prahu za sirastu aromu.
- Ako volite pikantno, dodajte malo tucane paprike.
- Za bržu pripremu, povrće možete iseći na kockice i sve pomešati, bez slaganja slojeva.
Najčešća pitanja o posnoj musaki
1. Može li se musaka pripremiti unapred?
– Da, možete je složiti u tepsiju dan ranije i ispeći pred služenje.
2. Koje mleko koristiti za preliv?
– Najbolje je sojino ili bademovo mleko, ali može i ovseno.
3. Da li je pogodna za vegane?
– Da, recept je potpuno veganski i bez životinjskih proizvoda.
Musaka koja spaja tradiciju i zdravlje
Ova posna musaka pokazuje da jelo bez mesa može biti jednako bogato i emotivno. Probajte je već danas i unesite toplinu i zdravlje u svoj sto.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com