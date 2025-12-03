Posna musaka kakvu još niste probali: Sočna, kremasta i bolja od one sa mesom!

Posna musaka je sočna, kremasta i ukusnija od klasične sa mesom. Jednostavan recept, zdrav izbor i savršeno jelo za dane posta.

Ako ste ikada pomislili da posna jela ne mogu biti jednako ukusna kao ona sa mesom, ova musaka će vas razuveriti. Sočna, kremasta i mirisna – donosi osećaj doma i topline, a pritom je lagana i zdrava.

Posna musaka je jedno od onih jela koje dokazuje da se od jednostavnih sastojaka može napraviti pravo remek‑delo. Umesto mesa, koristi se povrće i kremasti preliv koji daje punoću ukusa.

Sastojci:

1 kg krompira

2 tikvice ili 1 patlidžan

200 g šampinjona (opciono)

2 šargarepe

500 ml sojinog ili bademovog mleka

3 kašike brašna

3 kašike ulja

So, biber, origano, muskatni oraščić po ukusu

Prezle za hrskavu koricu (opciono)

Priprema:

Krompir oljuštiti, iseći na tanke kolutove i kratko obariti (5 minuta). Tikvice ili patlidžan iseći na kolutove i kratko propržiti na ulju da omekšaju. Šargarepu narendati, a pečurke iseći na listiće. U tepsiju slagati slojeve: krompir, povrće, zatim preliti kremastom smesom. Preliv se pravi tako što se brašno kratko proprži na ulju, zatim se postepeno dodaje biljno mleko uz mešanje dok se ne dobije gust sos. Začiniti po ukusu. Na kraju sve preliti ostatkom sosa, posuti prezlama ako želite hrskavost, i peći na 200°C oko 40 minuta dok ne dobije zlatnu koricu.

Rezultat je musaka koja izgleda bogato, a ukusom podseća na klasičnu verziju – samo što je laganija i pogodna za dane posta ili vegansku ishranu.

Kako da vaša posna musaka bude savršena:

Dodajte batat umesto krompira za slatkastu notu.

Ubacite brokoli ili karfiol za dodatnu hranljivost.

Preliv obogatite kašikom kvasca u prahu za sirastu aromu.

Ako volite pikantno, dodajte malo tucane paprike.

Za bržu pripremu, povrće možete iseći na kockice i sve pomešati, bez slaganja slojeva.

Najčešća pitanja o posnoj musaki

1. Može li se musaka pripremiti unapred?

– Da, možete je složiti u tepsiju dan ranije i ispeći pred služenje.

2. Koje mleko koristiti za preliv?

– Najbolje je sojino ili bademovo mleko, ali može i ovseno.

3. Da li je pogodna za vegane?

– Da, recept je potpuno veganski i bez životinjskih proizvoda.

Musaka koja spaja tradiciju i zdravlje

Ova posna musaka pokazuje da jelo bez mesa može biti jednako bogato i emotivno. Probajte je već danas i unesite toplinu i zdravlje u svoj sto.

