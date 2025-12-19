Posna pita od jeftinih sastojaka: Oduševiće svakog ko je proba

Posna pita koja sadri pirinač, praziluk, šargarepu i začine oduševiće sve ukućane. Osim za posne dane idealna je i za slavsku posnu trpezu.

Posna pita od ovih jeftinih sastojaka odličan je izbor za posnu trpezu. Svi će ukućani i gosti biće oduševljeni.

Odličan izbor za posnu trpezu.

U toku posta osim kuvanih jela možete da napravite i ovu posnu pitu, oduševićete sve ukućane i nema šanse da im se neće svideti. Ova posna pita preukusna je i tražiće se zalogaj više.

Sastojci:

500 g kora za pitu

500 g praziluka

1 šargarepa

150 g pirinča

so

biber

1 dl mineralne vode

1 dl ulja

Priprema:

U šerpicu staviti opran pirinač sa malo soli, naliti vodom i kuvati, dok se pirinač ne skuva. Procediti i ostaviti sa strane.

U tiganj sipati nekoliko kašika ulja, zagrejati pa dodati tanko isečen praziluk. Pržiti dok ne omekša, pa dodati narendanu šargarepu.

Začiniti po ukusu, pa umešati oceđeni pirinač.

Staviti jednu koru, poprskati je kiselom vodom i uljem pa rasporediti fil.

Poklopiti drugom korom, ponoviti postupak, pa poklopiti trećom i uraditi isto.

Uviti ih u rolat, pa staviti u pleh obložen papirom za pečenje. Postupak ponoviti sa preostalim korama.

Kore premazati smesom od ulja i kisele vode i po želji posuti susamom.

Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 185 stepeni Celzijusovih oko pola sata ili dok vam fino ne porumeni.

