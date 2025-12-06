Posna pita od krompira koja se topi u ustima: Hrskava i gotova za tren, a ne treba vam ni oklagija

Najhrskavija posna pita od krompira gotova za tren. Topi se u ustima, a najbolje od svega – ne treba vam ni oklagija!

Magija u vašoj kuhinji! Posna pita od krompira koja je uvek savršeno hrskava i sočna – zaboravite oklagiju i uživajte!

Zaboravite na valjanje kora, znojenje i haos u kuhinji! Posna pita od krompira je omiljena, ali retko ko voli da razvlači testo. Sada je tome kraj: pred vama je recept za posnu pitu od krompira koja je gotova za tren, a garantujemo da će biti najhrskavija spolja, a iznutra sočna i da se topi. Tajna je u čarobnoj smesi za prelivanje koja daje volumen i hrskavost kupovnim korama.

Sve što vam treba je par sastojaka i pet minuta pripreme.

Sastojci:

500 g tankih kora za pitu (kupovnih, posnih)

Za nadev (krompir):

1 kg krompira

2 glavice crnog luka

2 dl ulja

So, biber

1 kašičica suvog začina

1 kašičica slatke paprike

Za magičnu smesu za prelivanje kora:

2 dl kisele vode (obavezno!)

1 dl ulja

1 kesica praška za pecivo

1 prstohvat soli

Priprema:

Krompir oljuštite i krupnije narendajte, pa lagano iscedite višak vode. Crni luk sitno iseckajte. U tiganju zagrejte ulje i kratko propržite luk. Dodajte krompir, začine i slatku papriku. Sve zajedno pržite 2-3 minuta da se ukusi sjedine. Ostavite da se prohladi.

U dublju činiju sipajte ulje, kiselu vodu, prašak za pecivo i so. Sve dobro promešajte. Ovo je ključ vaše hrskavosti!

Podmažite pleh. Uzmite tri kore i stavite ih na dno, tako da krajevi vire preko ivica (služe kao poklopac). Svaku sledeću koru zgužvajte (kao harmoniku ili u lopticu) i redom je umačite u pripremljenu magičnu smesu.

Složite pitu naizmenično: red zgužvanih, umočenih kora, red nadeva od krompira.

Preklopite pitu onim korama koje vise preko ivice. Prelijte ostatkom magične smese.

Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30 do 35 minuta, dok ne dobije zlatno-hrskavu boju.

Kako da pita bude hrrr-skava!

Iako je recept izuzetno jednostavan, postoje mali majstorski trikovi koje možete primeniti da bi hrskavost vaše posne pite od krompira bila apsolutna:

Pleh obavezno zagrejte u rerni pre nego što ga premažete i ubacite pitu. Ako stavite pitu u već vruć pleh, donja kora će se odmah ispeći i neće upiti previše ulja, što garantuje hrskavo dno.

Ova pita je najbolja kada se malo prohladi. Ako je jedete vrelu, hrskavost možda neće doći do izražaja. Sačekajte 5-10 minuta nakon vađenja iz rerne.

Nikako nemojte zanemariti kiselu vodu i prašak za pecivo – njihova reakcija stvara vazdušaste džepove i daje kori onu hrskavost koja se čuje dok se jede.

Više nikada nećete morati da se nervirate zbog pravljenja pite! Sa ovim trikom, najhrskavija posna pita od krompira je gotova za tren, bez oklagije i muke.

Uživajte u savršenom ukusu koji se topi u ustima i u miru koji vam je ovaj recept doneo!

