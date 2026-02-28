Posna sarma od kiselog kupusa sa žitaricama, još bolja drugi dan!

Koliko puta ste pomislili da posna jela ne mogu da zasite? A na stolu se onda pojavi posna sarma od kiselog kupusa sa žitaricama.

Posna sarma od kiselog kupusa omiljeno je jelo na trpezama tokom posta. Dodajte joj žitarice i napravićete najukusnije jelo tokom posta.

Najukusnija posna sarma sa žitaricama, veoma kvalitetno i nešto najukusnije što ste mogli da napravite tokom posta. Iskoristite je za vreme posta

Posna sarma omiljeno je jelo i na slavama za vreme posta i mnogo je recepata koje ste dosad sigurno probali, ali ovaj kad jednom probate više nikad nećete praviti na drugačiji način.

Posna sarma od kiselog kupusa – sastojci:

1 glavica crnog luka

1 veći praziluk

1 šargarepa

1 glavica belog luka

1 kašika ajvara

1 kašičica suvog začina

1 kašičica slatke i ljute paprike

1 mala šoljica ječma

1 šoljica seckanih oraha

1 šoljica pirinča

1 šoljica semena suncokreta

listovi kiselog kupusa

po mogućnosti dimljena paprika

lovorov list

Priprema:

Iseckati luk i šargarepu i propržiti na ulju da omekša. Dodati suvog začina ajvar, mleveni biber i pola belog luka seckanog.

Ubaciti mlevenu i tucanu papriku i sve izjednačiti. Žitarice, pirinač, ječam i seme suncokreta dobro oprati pa spojiti sa prženim lukom. Listove kupusa odvojiti, skinuti korenčiće i uvijati sarmu.

U centar šerpe staviti sredinu kiselog kupusa. Dodati još malo paprike i ulja lovorov list i po želji suvu papriku.

Naliti vodom i na veoma tihoj vatri kuvati oko dva sata. Kad uvri voda i posna sarma se skuva ne zapržava se.

Servirati prohlađenu.

