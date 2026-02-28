Posna sarma od kiselog kupusa sa žitaricama, još bolja drugi dan!

Koliko puta ste pomislili da posna jela ne mogu da zasite? A na stolu se onda pojavi posna sarma od kiselog kupusa sa žitaricama.
Posna sarma od kiselog kupusa omiljeno je jelo na trpezama tokom posta. Dodajte joj žitarice i napravićete najukusnije jelo tokom posta.
Najukusnija posna sarma sa žitaricama, veoma kvalitetno i nešto najukusnije što ste mogli da napravite tokom posta. Iskoristite je za vreme posta
Posna sarma omiljeno je jelo i na slavama za vreme posta i mnogo je recepata koje ste dosad sigurno probali, ali ovaj kad jednom probate više nikad nećete praviti na drugačiji način.
Posna sarma od kiselog kupusa – sastojci:
- 1 glavica crnog luka
- 1 veći praziluk
- 1 šargarepa
- 1 glavica belog luka
- 1 kašika ajvara
- 1 kašičica suvog začina
- 1 kašičica slatke i ljute paprike
- 1 mala šoljica ječma
- 1 šoljica seckanih oraha
- 1 šoljica pirinča
- 1 šoljica semena suncokreta
- listovi kiselog kupusa
- po mogućnosti dimljena paprika
- lovorov list
Priprema:
Iseckati luk i šargarepu i propržiti na ulju da omekša. Dodati suvog začina ajvar, mleveni biber i pola belog luka seckanog.
Ubaciti mlevenu i tucanu papriku i sve izjednačiti. Žitarice, pirinač, ječam i seme suncokreta dobro oprati pa spojiti sa prženim lukom. Listove kupusa odvojiti, skinuti korenčiće i uvijati sarmu.
U centar šerpe staviti sredinu kiselog kupusa. Dodati još malo paprike i ulja lovorov list i po želji suvu papriku.
Naliti vodom i na veoma tihoj vatri kuvati oko dva sata. Kad uvri voda i posna sarma se skuva ne zapržava se.
Servirati prohlađenu.
