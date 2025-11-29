Posna sarma od kiselog kupusa sa žitaricama, nešto najukusnije što postoji!

 –  

Posna sarma od kiselog kupusa omiljeno je jelo na slavama tokom posta. Dodajte joj žitarice i napravićete najukusnije jelo tokom posta.

Najukusnija posna sarma od kiselog kupusa sa žitaricama, veoma kvalitetno i nešto najukusnije što ste mogli da napravite tokom posta. Iskoristite je za vreme posta

Posna sarma omiljeno je jelo na slavama za vreme posta i mnogo je recepata koje ste dosad sigurno probali, ali ovaj kad jednom probate više nikad nećete praviti na drugačiji način.

Potrebno je:

  • 1 glavica crnog luka
  • 1 veći praziluk
  • 1 šargarepa
  • 1 glavica belog luka
  • 1 kašika ajvara
  • 1 kašičica suvog začin
  • 1 kašičica slatke i ljute paprike
  • 1 mala šoljica ječma
  • 1 šoljica seckanih oraha
  • 1 šoljica pirinča
  • 1 šoljica semena suncokreta
  • listovi kiselog kupusa
  • po mogućnosti dimljena paprika
  • lovorov list

Priprema:

Iseckati luk i šargarepu  i propržiti na ulju da omekša. Dodati suvog začina  ajvar, mleveni  biber i pola belog luka seckanog.

Ubaciti mlevenu i tucanu papriku i sve izjednačiti. Žitarice, pirinač, ječam i seme suncokreta dobro oprati pa spojiti sa prženim lukom. Listove kupusa odvojiti, skinuti korenčiće i uvijati sarmu.

U centar šerpe staviti sredinu kiselog kupusa. Dodati još malo paprike i ulja lovorov list i po želji suvu papriku.

Naliti vodom i na veoma tihoj vatri kuvati oko dva sata. Kad uvri voda i posna sarma se skuva ne zapržava se.

Servirati prohlađenu.

