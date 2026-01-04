Posne piroške iz rerne: Sočne i zdrave, savršene za večeru tokom posta!

Ukoliko želite zdravu posnu večeru, napravite sebi posne piroške koje ćete puniti sa pečurkama i sojinim ljuspicama.
Kada zahladi, nema ništa lepše od toplog i mirisnog testa koje se topi u ustima. Uz samo nekoliko jeftinih sastojaka, možete pripremiti posne piroške koje će u trenu nestati sa stola.
Osnovne infromacije:
- Kuhinja: Balkanska / Posna
- Vreme pripreme: 25–30 minuta
- Vreme dizanja testa: 45–60 minuta
- Vreme pečenja: 30–40 minuta
- Ukupno vreme: oko 1 h 45 min
- Porcija: oko 8 porcija
- Kalorije: oko 280–330 kcal po porciji
- Težina pripreme: Srednje zahtevno
Sastojci:
Testo:
- 700 do 800 gr. brašna T- 400 glatko
- 1 kašičica šećera
- 30 gr kvasaca
- 50 ml ulja
- 2 kašičice soli
- 100 gr zeleni deo svežeg crnog luka
- 200 gr spanaća
- 300 ml vode
Fil:
- 500 grama šampinjona
- 30 grama sojine ljuspice
- 3 čena belog luka
- so, biber
Priprema:
Umesite testo od brašna, kvacsa, šećerom i soli, pa u testo dodajte ulje, zeleni deo luka i spanać.
Ostavite testo da se odmori i udvostruči, a za to vreme napravite fil.
Za fil prodinstajte šampinjone, sojine ljuspice, beli luk i sa tim filom punite testo koje je odmorilo.
Peći u zagrejanoj rerni na 200c./20 do 25 min.
Ispečene piroške dok su još vrele premazati uljem.
(Krstarica/Stil)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com