Posne piroške iz rerne: Sočne i zdrave, savršene za večeru tokom posta!

Savršene za hladne dane, oveposne piroške su pravi hit! Njbolje od svega je što su jednostavne za pripremu i ne zahtevaju skupe sastojke.

Ukoliko želite zdravu posnu večeru, napravite sebi posne piroške koje ćete puniti sa pečurkama i sojinim ljuspicama.

Kada zahladi, nema ništa lepše od toplog i mirisnog testa koje se topi u ustima. Uz samo nekoliko jeftinih sastojaka, možete pripremiti posne piroške koje će u trenu nestati sa stola.

Osnovne infromacije:

Kuhinja: Balkanska / Posna

Vreme pripreme: 25–30 minuta

Vreme dizanja testa: 45–60 minuta

Vreme pečenja: 30–40 minuta

Ukupno vreme: oko 1 h 45 min

Porcija: oko 8 porcija

Kalorije: oko 280–330 kcal po porciji

Težina pripreme: Srednje zahtevno

Sastojci:

Testo:

700 do 800 gr. brašna T- 400 glatko

1 kašičica šećera

30 gr kvasaca

50 ml ulja

2 kašičice soli

100 gr zeleni deo svežeg crnog luka

200 gr spanaća

300 ml vode

Fil:

500 grama šampinjona

30 grama sojine ljuspice

3 čena belog luka

so, biber

Priprema:

Umesite testo od brašna, kvacsa, šećerom i soli, pa u testo dodajte ulje, zeleni deo luka i spanać.

Ostavite testo da se odmori i udvostruči, a za to vreme napravite fil.

Za fil prodinstajte šampinjone, sojine ljuspice, beli luk i sa tim filom punite testo koje je odmorilo.

Peći u zagrejanoj rerni na 200c./20 do 25 min.

Ispečene piroške dok su još vrele premazati uljem.

(Krstarica/Stil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com