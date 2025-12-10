Posne piroške iz rerne: Zdrave i sočne, savršene za posnu večeru

 –  

Savršene za hladne dane, oveposne piroške su pravi hit! Njbolje od svega je što su jednostavne za pripremu i ne zahtevaju skupe sastojke.

posne piroške, posno, posna večera, testo
Foto: Instagram/Jelena Kovacevic

Ukoliko želite zdravu posnu večeru, napravite sebi posne piroške koje ćete puniti sa pečurkama i sojinim ljuspicama.

Kada zahladi, nema ništa lepše od toplog i mirisnog testa koje se topi u ustima. Uz samo nekoliko jeftinih sastojaka, možete pripremiti posne piroške koje će u trenu nestati sa stola.

Osnovne infromacije:

  • Kuhinja: Balkanska / Posna
  • Vreme pripreme: 25–30 minuta
  • Vreme dizanja testa: 45–60 minuta
  • Vreme pečenja: 30–40 minuta
  • Ukupno vreme: oko 1 h 45 min
  • Porcija: oko 8 porcija
  • Kalorije: oko 280–330 kcal po porciji
  • Težina pripreme: Srednje zahtevno

Sastojci:

Testo:

  • 700 do 800 gr. brašna T- 400 glatko
  • 1 kašičica šećera
  • 30 gr kvasaca
  • 50 ml ulja
  • 2 kašičice soli
  • 100 gr zeleni deo svežeg crnog luka
  • 200 gr spanaća
  • 300 ml vode

Fil:

  • 500 grama šampinjona
  • 30 grama sojine ljuspice
  • 3 čena belog luka
  • so, biber

Priprema:

Umesite testo od brašna, kvacsa, šećerom i soli, pa u testo dodajte ulje, zeleni deo luka i spanać.

Ostavite testo da se odmori i udvostruči, a za to vreme napravite fil.

Za fil prodinstajte šampinjone, sojine ljuspice, beli luk i sa tim filom punite testo koje je odmorilo.

Peći u zagrejanoj rerni na 200c./20 do 25 min.

Ispečene piroške dok su još vrele premazati uljem.

(Krstarica/Stil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com